БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Връщат български туристи от Близкия изток с извънредни полети на 4 и 5 март

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

„България Еър“ изпълнява извънредни полети на 4 и 5 март за прибиране на български туристи

самолет българия еър успя излети париж
Слушай новината

Националният авиопревозвач „България Еър“ изпълнява извънредни полети на 4 и 5 март за прибиране на български туристи, останали в Оман и Дубай заради усложнената обстановка в Близкия изток.

Авиокомпанията работи в тясна координация с българските власти и международните авиационни организации и следи ситуацията в реално време, за да гарантира безопасността на всички пътници и екипажите.

Операциите на „България Еър“ включват полет за изпращане на самолет „Boeing“ 737-314 със 148 места до Оман на 4 март, както и комбиниран пътнически полет с туристи от Оман и Дубай на следващия ден, който се очаква да пристигне в София в 17.50 часа на 5 март.

Полетите в двата дни се извършват при засилени мерки за сигурност по предварително съгласувани маршрути в региона с междинни кацания за зареждане на гориво. Капацитетът на втория самолет Airbus А320 ceo LZ-FBI, с който ще бъдат прибрани пътниците от двете дестинации е 180 места, а общия брой на пасажерите се актуализира спрямо ситуацията.

#прибиране на български туристи #завръщане на български туристи #извънредни полети #война в Близкия изток

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
2
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
4
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата
5
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за...
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Близък изток

Десетки полети са отменени от и до Кипър заради ситуацията в Близкия изток
Десетки полети са отменени от и до Кипър заради ситуацията в Близкия изток
С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток
Чете се за: 01:35 мин.
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите "В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
Чете се за: 03:17 мин.
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
5487
Чете се за: 03:52 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:32 мин.
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата
5945
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

МВнР прави всичко възможно за безаварийно извеждане на българите от Близкия изток
МВнР прави всичко възможно за безаварийно извеждане на българите от...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева подаде оставка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ