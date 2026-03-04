Връщат български туристи от Близкия изток с извънредни полети на 4 и 5 март

Националният авиопревозвач „България Еър“ изпълнява извънредни полети на 4 и 5 март за прибиране на български туристи, останали в Оман и Дубай заради усложнената обстановка в Близкия изток.

Авиокомпанията работи в тясна координация с българските власти и международните авиационни организации и следи ситуацията в реално време, за да гарантира безопасността на всички пътници и екипажите.

Операциите на „България Еър“ включват полет за изпращане на самолет „Boeing“ 737-314 със 148 места до Оман на 4 март, както и комбиниран пътнически полет с туристи от Оман и Дубай на следващия ден, който се очаква да пристигне в София в 17.50 часа на 5 март.

Полетите в двата дни се извършват при засилени мерки за сигурност по предварително съгласувани маршрути в региона с междинни кацания за зареждане на гориво. Капацитетът на втория самолет Airbus А320 ceo LZ-FBI, с който ще бъдат прибрани пътниците от двете дестинации е 180 места, а общия брой на пасажерите се актуализира спрямо ситуацията.