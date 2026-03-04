Кой е новият върховен лидер на Иран?

Синът на убития върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, Моджтаба Хаменей, се очертава като водещ кандидат за негов наследник.

Ирански източници на „Ню Йорк Таймс“ твърдят, че висшите духовници от Съвета на експертите вече са готови да го обявят за нов върховен лидер.

Някои членове обаче смятат, че това ще го направи мишена на САЩ и Израел. 56-годишният Моджтаба Хаменей е смятан за водеща фигура. Рядко се появава публично. Приписва му се значително влияние върху структурите за сигурност. През 2019 година Вашингтон му наложи санкции, като го обвини в участие в „смазване на протести в Иран и извън него“.

Погребението на баща му Али Хаменей, предвидено за тази вечер, беше отложено. Вместо това започва тридневно поклонение.