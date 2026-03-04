БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Кой е новият върховен лидер на Иран?

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Запази

Син на Али Хаменей е вероятният наследник

Кой е новият върховен лидер на Иран?
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Синът на убития върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, Моджтаба Хаменей, се очертава като водещ кандидат за негов наследник.

Ирански източници на „Ню Йорк Таймс“ твърдят, че висшите духовници от Съвета на експертите вече са готови да го обявят за нов върховен лидер.

Някои членове обаче смятат, че това ще го направи мишена на САЩ и Израел. 56-годишният Моджтаба Хаменей е смятан за водеща фигура. Рядко се появава публично. Приписва му се значително влияние върху структурите за сигурност. През 2019 година Вашингтон му наложи санкции, като го обвини в участие в „смазване на протести в Иран и извън него“.

Погребението на баща му Али Хаменей, предвидено за тази вечер, беше отложено. Вместо това започва тридневно поклонение.

#синът на Али Хаменей #Конфликтът в Близкия изток

Водещи новини

МВнР прави всичко възможно за безаварийно извеждане на българите от Близкия изток
МВнР прави всичко възможно за безаварийно извеждане на българите от...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева подаде оставка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ