НА ЖИВО: Седем министри участват в петъчния парламентарен контрол

Седем министри от кабинета "Гюров" ще участват в петъчния парламентарен контрол.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов ще предостави информация относно провежданото учение на военновъздушните сили на НАТО и базираните самолети на САЩ на летище "Васил Левски" - София, както и за пребиваването на чужди военни на летище "Враждебна".

Образователният министър Сергей Игнатов ще представи пред депутатите информация за осъществения контрол на МОН върху частното училище, в което е учило 15-годишното момче, открито на връх Околчица по случая "Петрохан".

На депутатски питания ще отговарят още министрите на вътрешните работи, на енергетиката, на околната среда и водите, на земеделието и на иновациите и растежа.