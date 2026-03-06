БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп отстрани министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем

Теодора Гатева
По света
Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп отстрани от поста министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем.

В пост в социалната си мрежа, Тръмп написа, че тя ще заеме нова длъжност и ѝ благодари за работата. На мястото на Ноем е предложен сенаторът от Оклахома Маркуейн Мълин.

Кристи Ноем е първият член на сегашния кабинет, който напуска по време на втория мандат на Тръмп. Това слага край на сложен период от работата на Министерството на вътрешната сигурност, свързан най-вече с прилагането на противоречиви имиграционни политики.

Служители на имиграционните власти отнеха живота на двама американски граждани, което предизвика бурни протести и съдебни дела.

#Кристи Ноем #Доналд Тръмп #Вътрешна сигурност #вътрешен министър

