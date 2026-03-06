БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Повече слънчеви часове през почивните дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес над източните райони на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°, по Черноморието - около 5°, а максималните ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 14°.

По Черноморието преди обяд облачността ще е предимно значителна, но след обяд ще се разкъса, по северното крайбрежие и ще намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по Северното Черноморие до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

През почивните дни и през първата половина от следващата седмица ще преобладава слънчево време, но температурите ще се понижат.

В събота и неделя преди обяд в отделни райони в низините и котловините – с ниска облачност или мъгла. По-късно в неделя над източните и крайните югозападни райони облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е много малка.

В понеделник на много места в равнинната част от страната ще има ниска, а от северозапад ще се появи и висока облачност. В следобедните часове ниската облачност ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще е от изток-североизток, в събота все още слаб, през следващите дни - предимно умерен. Минималните температури най-често ще са между минус 3° и 2°, а максималните ще са най-ниски в понеделник - между 7° и 12°, след това ще се повишат – ще достигат и надхвърлят 15°, по-ниски – до 10° ще остават по Черноморието, където ще има ниска облачност или мъгла.

#Черноморие #предимно слънчево време #планини #почивни дни #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
5
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за кратко затворено
6
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
5
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Времето

Слънчево и с временно увеличение на облачността над планините
Слънчево и с временно увеличение на облачността над планините
Слънчево време ни очаква днес Слънчево време ни очаква днес
Чете се за: 01:57 мин.
Добри ще са условията за туризъм в планините през уикенда Добри ще са условията за туризъм в планините през уикенда
Чете се за: 02:15 мин.
Слънчево и топло време през следващите дни Слънчево и топло време през следващите дни
Чете се за: 01:35 мин.
През нощта все още облачността ще е значителна, в петък ще е предимно слънчево През нощта все още облачността ще е значителна, в петък ще е предимно слънчево
Чете се за: 02:27 мин.
Предимно облачно време утре Предимно облачно време утре
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Чете се за: 14:12 мин.
Близък изток
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Чете се за: 00:47 мин.
По света
8132 деца у нас растат без родителска грижа 8132 деца у нас растат без родителска грижа
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител фотограф, доброволно е предал техниката си МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител фотограф, доброволно е предал техниката си
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Чете се за: 04:27 мин.
Избрано
Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Детската болница в Бургас е готова за откриване, търсенето на...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ