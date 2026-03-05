През нощта все още облачността ще е значителна, в петък ще е предимно слънчево

През нощта по-значителна облачност ще има все още само над южните и източните райони от страната, където на места ще продължи да превалява дъжд.

Минималните температури утре ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°, на морския бряг - от 4° до 6°, а максималните - между 12° и 18°, в София – около 14°, по Черноморието - между 10° и 13°.

В сутрешните часове видимостта на места ще бъде намалена, но през деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци ще има над източните райони, където в следобедните часове на места ще превали превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

На морския бряг преди обяд също ще бъде облачно, но след обяд ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен, от север-северозапад.

Много добри условия за туризъм в планините утре. Вятърът ще е слаб до умерен, от север. Ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове.

Максималните температури в курорите ни ще бъдат от 2° на Алеко до 9° в Боровец, в Банско и Смолян – съответно 11° и 13°.

Към времето в Европа. Под влиянието на обширен антициклон, в по-голямата част от континента ще бъде слънчево.

Валежи от дъжд, на много места значителни по количества ще има на Пиренейския полуостров и в Южна Франция. Ще вали и на Британските острови, където и температурите ще се понижават.

Захлаждане предстои и в източните райони от Балканите, където на места ще превалява слаб дъжд. И у нас през почивните дни предстои понижение на температурите, по-съществено при максималните.

Ще преобладава слънчево време, преди обяд на места в низините и котловините – с мъгли.

В понеделник максималните температури още ще се понижат и ще бъдат между 7° и 12°, но във вторник съществено ще се понижат и на места ще бъдат около 15°. Затоплянето няма да засегне Черноморието, където ще има трайни мъгли.