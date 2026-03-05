БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

През нощта все още облачността ще е значителна, в петък ще е предимно слънчево

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През нощта по-значителна облачност ще има все още само над южните и източните райони от страната, където на места ще продължи да превалява дъжд.

Минималните температури утре ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°, на морския бряг - от 4° до 6°, а максималните - между 12° и 18°, в София – около 14°, по Черноморието - между 10° и 13°.

В сутрешните часове видимостта на места ще бъде намалена, но през деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци ще има над източните райони, където в следобедните часове на места ще превали превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

На морския бряг преди обяд също ще бъде облачно, но след обяд ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен, от север-северозапад.

Много добри условия за туризъм в планините утре. Вятърът ще е слаб до умерен, от север. Ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове.

Максималните температури в курорите ни ще бъдат от 2° на Алеко до 9° в Боровец, в Банско и Смолян – съответно 11° и 13°.

Към времето в Европа. Под влиянието на обширен антициклон, в по-голямата част от континента ще бъде слънчево.

Валежи от дъжд, на много места значителни по количества ще има на Пиренейския полуостров и в Южна Франция. Ще вали и на Британските острови, където и температурите ще се понижават.

Захлаждане предстои и в източните райони от Балканите, където на места ще превалява слаб дъжд. И у нас през почивните дни предстои понижение на температурите, по-съществено при максималните.

Ще преобладава слънчево време, преди обяд на места в низините и котловините – с мъгли.

В понеделник максималните температури още ще се понижат и ще бъдат между 7° и 12°, но във вторник съществено ще се понижат и на места ще бъдат около 15°. Затоплянето няма да засегне Черноморието, където ще има трайни мъгли.

#температури #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
3
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
4
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
5
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
6
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Времето

Предимно облачно време утре
Предимно облачно време утре
Валежи на много места в последните работни дни от седмицата Валежи на много места в последните работни дни от седмицата
Чете се за: 02:17 мин.
Ще се радваме на по-топло време от обичайното за сезона, но ще има и валежи от дъжд Ще се радваме на по-топло време от обичайното за сезона, но ще има и валежи от дъжд
Чете се за: 02:25 мин.
Облачно с превалявания в четвъртък и в петък, слънчево през уикенда Облачно с превалявания в четвъртък и в петък, слънчево през уикенда
Чете се за: 02:42 мин.
Понижение на температурите за 8 март Понижение на температурите за 8 март
Чете се за: 02:27 мин.
На места преди обяд ще бъде мъгливо На места преди обяд ще бъде мъгливо
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Енергийният министър инспектира шести блок на АЕЦ...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ