Победителката в конкурса на Пласидо Доминго "Опералия" Екатерине Буачидзе се върна за концерт в Зала "България"

Победителката в конкурса на Пласидо Доминго "Опералия" се завърна за концерт в Зала "България". Тази вечер Екатерине Буачидзе излезе на сцената, от която стана известна в целия оперен свят.

Тя е само на 23, но вече е във фокуса на всички големи оперни театри по света. Младото грузинско мeцосопрано заблестя от сцената в София, след като спечели не една, а всички три големи награди от "Опералия" - призът за най-добра певица, наградата за изпълнение на Сарсуела и вотът на публиката. Само четири са певците в историята на конкурса, които могат да се похвалят с това постижение. И не е чудно, че след него пред Екатерине Буачидзе се отвориха вратите на миланската "Ла Скала", където й предстои дебют. Голямата кариера идва при нея много рано. Нo тя не се притеснява, че това автоматично означава, че ще грее за кратко на оперния небосклон.

Екатерине Буачидзе, оперна певица: "Светът на операта днес е много забързан, с много пътувания, бързо трябва да приемаш роли. По тези причини певците се изтощават, а кариерите им стават по-кратки. Но аз мисля много позитивно и вярвам, че ако останеш здраво стъпил на земята и внимаваш с решенията си и работиш за това, което обичаш и към което имаш страст, тогава кариерата ти би могла да бъде дълга. Вижте Елина Гаранча. Изпяла е толкова много роли и все още пее в момента при това е в изумителна форма. Тя също е била някъде на 22 или 23, когато е започнала. Така че тя има една много дълга кариера. Ако тя е успяла да го направи, защо да не може да го направи и някой друг? Значи е възможно!"

Екатерине следва сърцето си и казва, че взима големите решения в кариерата като слуша неговия глас. Пее партии, които истински харесва и казва, че засега това работи и й носи успех.



