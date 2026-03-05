БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Режисьорът Питър Джаксън ще получи почетна "Златна палма" в КАН

режисьорът Питър Джаксън
Снимка: БТА
Новозеландският режисьор Питър Джаксън ще получи почетна „Златна палма“ на церемонията по откриването на 79-ия филмов фестивал в Кан, предаде АФП, позовавайки се на организаторите.

„Да получа почетна „Златна палма“ в Кан ще бъде един от най-важните моменти в кариерата ми“, каза 64-годишният Джаксън.

На 13 май 2001 г. във Фестивалния дворец 26 минути променят живота на все още малко известния режисьор – ексклузивното излъчване, седем месеца преди премиерата му, на първите кадри от „Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“ – началото на сагата, спечелила общо 17 награди „Оскар“.

Президентът на фестивала Ирис Кноблох се радва, че още първата вечер ще имат възможност да почетат „режисьора с безгранична креативност, придал благородство на жанра на героичното фентъзи“.

От 12 години, след „Хобит: Битката на петте армии“, Питър Джаксън не е продуцирал игрални филми и се е посветил на документални формати.

Кинофестивалът в Кан ще бъде открит на 12 май и ще продължи до 23 май. Миналата година почетна "Златна палма" получи Робърт де Ниро.

#почетна Златна палма #Питър Джаксън #кинофестивал Кан

