Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток

Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток, съощиха от Кризисния щаб към Министерството на външните работи (МВнР). От дипоматическото ведомство определят операцията като най-мащабната и комплексна до момента. За да бъде постигната тази цел се използват всички възможни механизми, включително и Механизма на Европейския съюз (ЕС) за гражданска защита, допълват от ведомството.

Днес в 18.45 се очаква на Летище „Васил Левски“ да се приберат 180 наши сънародници, изведени със специален полет на „България Еър“ от Дубай. По-рано през деня, в 17.30 часа ще пристигнат на родна земя и 111 български граждани, изведени от Салала, Оман с чартърен полет на „България Еър“.

Активиран е механизмът за сътрудничество в ЕС с евакуационен полет от Рияд до Виена. Договорени са 29 самолетни места на борда за български граждани, като от Бахрейн ще бъдат 16 души, от Саудитска Арабия - 10, както и от Катар - трима. Този полет се изпълнява в момента, допълват от външното министерство.

Посолството в Йордания оказа съдействие на туроператорски агенции за общо 130 български граждани.

В рамките на последните дни общо 20 сънародници бяха евакуирани сухопътно през границата на Ирак с Турция или Йордания. На този етап вече няма български граждани за евакуация от Ирак.

Към момента е затворено въздушното пространство на Кувейт и не работи гражданско летище. В страната се намират 8 български туристи, като посолството работи по конкретен вариант за извеждане.

14 краткосрочно пребиваващи в Израел български граждани, със съдействието на друга държава членка на ЕС, са изведени по сухопътен маршрут Тел Авив-ГКПП "Таба" - летище "Шарм ел Шейх". Двама български граждани са напуснали Израел по друг маршрут до летище Аман – Прага със сухопътен и въздушен транспорт, осигурен от друга държава от ЕС.

В Иран пребивават общо 47 български граждани, като има и 14 ирански граждани - членове на семействата. Двама са поискали евакуация, но тъй като имат двойно гражданство (българско и иранско) в момента не могат да напускат страната.

Въздушното пространство на Обедининети арабски емирства (ОАЕ) вече е отворено, като се извършват търговски полети, което позволява туроператорите да започнат да осъществяват полетите с организирано пътувалите до ОАЕ български граждани, като така успешно да изпълнят поетите към клиентите си ангажименти.

Към настоящия момент в Катар, където не се очаква отваряне на въздушното пространство в следващите дни, все още има български граждани, изразили желание да бъдат евакуирани от страната. Усилията на Кризисния щаб на МВнР се концентрират за съдействие, включително и чрез варианти през Саудитска Арабия по суша.

От Министерството на външните работи отново обръщат внимание, че българските граждани, засегнати от ситуацията с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните на активни военни действия, следва да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за осигуряване на алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България.

Кризисният щаб на МВнР продължава да работи денонощно и да приема и обработва всички обаждания и сигнали от региона и множество други точки на света. Сигнали и молби за съдействие се приемат на денонощните телефонни линии на Ситуационния център и на новооткритите линии на Кризисния щаб за пряка връзка с българските граждани, блокирани в региона на Близкия изток: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2087; +359 2 948 3124; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; +359 2 948 2086 както и на e-mail: crisis@mfa.bg

#извеждане # МВнР #българи #кризисен щаб #ОАЕ #Близък изток #Иран #Израел

