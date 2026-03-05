ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация

Европейският съюз и Съветът за сътрудничество в Персийския залив призоваха за диалог и дипломация за разрешаване на кризата в Близкия изток, както и за защита на цивилното население и пълно зачитане на международното право. Същевременно те потвърдиха, че страните от залива имат право да се защитават от Иран.

Европейските външни министри заседаваха днес извънредно във видеоконферентна връзка заедно колегите си от региона. Европейските държави са подчертали, че техните територии няма да бъдат използвани за извършване на атаки срещу Иран. Позицията на Брюксел предизвика остри критики от страната на американския президент Доналд Тръмп.

Според оценката на външните министри, засега няма опасност от увеличен бежански натиск към Европа заради конфликта. Дипломат номер едно на ЕС Кая Калас заяви, че ЕС не е зависим от петрола, които идва от Персийския залив, но е обезпокоен за търговските пътища и сигурността на Ормузкия проток.