БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 03:22 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Запази

Външните министри заседават извънредно заради Близкия изток

страните персийския залив призовават диалог дипломация
Снимка: БТА
Слушай новината

Европейският съюз и Съветът за сътрудничество в Персийския залив призоваха за диалог и дипломация за разрешаване на кризата в Близкия изток, както и за защита на цивилното население и пълно зачитане на международното право. Същевременно те потвърдиха, че страните от залива имат право да се защитават от Иран.

Европейските външни министри заседаваха днес извънредно във видеоконферентна връзка заедно колегите си от региона. Европейските държави са подчертали, че техните територии няма да бъдат използвани за извършване на атаки срещу Иран. Позицията на Брюксел предизвика остри критики от страната на американския президент Доналд Тръмп.

Според оценката на външните министри, засега няма опасност от увеличен бежански натиск към Европа заради конфликта. Дипломат номер едно на ЕС Кая Калас заяви, че ЕС не е зависим от петрола, които идва от Персийския залив, но е обезпокоен за търговските пътища и сигурността на Ормузкия проток.

Кая Калас - върховен представител на ЕС по сигурността и външните работи: "Когато цената на петрола се покачва, това е от полза на Русия, която по този начин финансира войната срещу Украйна. И затова трябва наистина да настояваме за забраната за морски услуги, за да можем наистина да ограничим сенчестия флот и приходите от петрол, които Русия има за финансиране на тази война."

#кризата в Близкия изток #външни министри на ЕС

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от военните действия
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 03:22 мин.
Политика
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ) Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Високите сметки за ток: Открити ли са нарушения в ЕРП-тата?
Чете се за: 01:57 мин.
Политика
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ