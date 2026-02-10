Осезаемо затопляне, но и валежи от дъжд до края на седмицата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До края на седмицата температурите в страната ще се повишат до необичайно високи стойности за средата на февруари. Затоплянето обаче ще бъде съпроводено с продължителна и интензивна валежна обстановка.

Днес ще бъде предимно облачно. В северозападните и планинските райони почти през целия ден ще превалява сняг. В Югозападна и Централна България се очаква временно разкъсване на облачността. Максималните температури ще бъдат между 1° и 6°.

През нощта срещу сряда снеговалежите ще продължат в планинските части на Западна България. Утре сутринта ще бъде почти тихо, с минимални температури от минус 3° до плюс 2°. В Северозападна България и в Горнотракийската низина ще има мъгли.

В сряда на изток ще преобладава слънчево време, а след обяд облачността ще намалее и в южната половина от страната. Ще духа слаб южен вятър, който ще допринесе за допълнително затопляне. Максималните температури ще достигнат между 4° и 9°, в София – около 7°. В Северозападна България температурите ще останат по-ниски поради задържане на облачността и мъглата.

В четвъртък и петък затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат положителни, а максималните ще са между 8° и 13°, като в северозападните райони ще останат по-ниски. В четвъртък валежите ще са предимно в Южна България, а в петък – в цялата страна, по-съществени в централните райони и в Рило-Родопската област.

През уикенда се очакват валежи в по-голямата част от страната. В неделя в южните райони са възможни и гръмотевични бури.

#валежи от дъжд #времето #затопляне #прогноза за времето #новини в Метрото

