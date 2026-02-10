БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица

Иво Никодимов
Всичко от автора
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
Снимка: БНТ
Пред БНТ говори човекът, който е открил кемпера на Ивайло Калушев в близост до връх Околчица. Николай Ангелов разказа, че е видял превозното средство около 9:00 часа сутринта, докато се е качвал с джипа си към кошарите, които стопанисва.

Николай Ангелов подробно разказа пред екипа ни как точно е видял кемпера, в който бяха намерени мъртви Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

Николай Ангелов: "Както си карах по пътя, кемперът беше отбил на два метра от пътя. Писнах с клаксона два, три пъти. Никой не се показа, не се отвориха вратите. Отдясно погледнах. Видях, че има човек, който се опрял на стъклото. Видях, че има кръв по лицето от другата страна. Отдръпнах се и почнах да звъня. БНТ: Защо ходите през зимата да наглеждате кошарата? - Има много ветрове, сняг. Има коне, които си пасат горе, бутнат оградата, да видя в какво състояние е. Случвало се да я намирам със счупени прозорци."

Той потвърди е, че в дни като неделния, когато времето позволява това, след дъждове и снегове, да проверят състоянието на летните кошари, тъй като стадата се качват там още през средата на март.

Другото, което стана ясно днес от неофициални източници е, че за тримата, които бяха са намерени мъртви в хижа "Петрохан", има данни, че между 3 и 5 дни преди да бъдат произведени изстрелите, които са причинили нараняванията им, са били само на хляб и чай.

Вижте прякото включване на Иво Никодимов

