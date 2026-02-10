Разследването на трагедията "Петрохан" продължава

Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан".

Основните версии към момента - както за "Петрохан", така и за връх Околчица, са убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

До момента е известно, че смъртта и на шестимата е настъпила след огнестрелни рани в главата. Тепърва обаче се очакват резултатите от балистичната експертиза от откритите оръжия в кемпера на Ивайло Калушев.

Вчера от прокуратурата и МВР разпространиха ключови записи от охранителна камера, които показват как мъжете, които бяха намерени мъртви, се сбогуват пред хижа "Петрохан".

В нея е открита религиозна литература, както и стая за молитви, свързана с тибетския будизъм. Според разследващите тримата мъже намерени мъртви в хижата преди това са я подпалили.

До телата са намерени два пистолета, една пушка и четири гилзи.

По телата няма следи от съпротива.

Назначени са 18 съдебни експертизи, разпитани са 15 свидетели, сред които непълнолетни, малолетни, както и близки и роднини на жертвите.