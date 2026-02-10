БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Разследването на трагедията "Петрохан" продължава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази
мистерията петрохан мвр прокуратурата показаха записи хижата петрохан
Слушай новината

Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан".

Основните версии към момента - както за "Петрохан", така и за връх Околчица, са убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

До момента е известно, че смъртта и на шестимата е настъпила след огнестрелни рани в главата. Тепърва обаче се очакват резултатите от балистичната експертиза от откритите оръжия в кемпера на Ивайло Калушев.

Вчера от прокуратурата и МВР разпространиха ключови записи от охранителна камера, които показват как мъжете, които бяха намерени мъртви, се сбогуват пред хижа "Петрохан".

В нея е открита религиозна литература, както и стая за молитви, свързана с тибетския будизъм. Според разследващите тримата мъже намерени мъртви в хижата преди това са я подпалили.

До телата са намерени два пистолета, една пушка и четири гилзи.

По телата няма следи от съпротива.

Назначени са 18 съдебни експертизи, разпитани са 15 свидетели, сред които непълнолетни, малолетни, както и близки и роднини на жертвите.

#случаят "Петрохан" #разследване

Водещи новини

Последен кръг консултации при президента Илияна Йотова
Последен кръг консултации при президента Илияна Йотова
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Разследването на трагедията "Петрохан" продължава Разследването на трагедията "Петрохан" продължава
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Започва разширението на третата линия на столичното метро Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
"Климатът - горещата истина": Защо мъжете имат по-висок...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Задържаха нападателя на възрастен мъж във Варна
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След записите в интернет: Пациентки се обявиха в защита на лекаря...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ