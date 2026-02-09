Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи

Кемперът, в който бяха открити трите тела под връх Околчица, беше изтеглен тази нощ около 23.20 часа.

Кемперът е прибран в хале на сграда на Вътрешното министерство, за да може да продължи да се изземват всякакви следи от него, за да е абсолютно сигурно дали е имало присъствие и на други лица, освен на трите жертви, намерени вътре в самия кемпер.

Стана ясно още, че са приключили аутопсии на трите тела, намерени в кемпера. Смъртта е настъпила вследствие на огнестрелни рани в областта на главата и на тримата. От начина, по който са били разположени телата, и от данните, които има от аутопсиите до момента, би могло да се предположи, че по-скоро става въпрос за две убийства и последвало самоубийство. Дали е точно така обаче ще бъде ясно, след като станат ясни и резултатите от назначената балистична експертиза.

Проектили и гилзи от извършената стрелба в кемпера има само вътре в него. Разследващите са категорични, че няма установена стрелба извън кемпера и отвън посока на този кемпер.

Кемперът е произведен през 2025 г., с изключително високо ниво на оборудване е, включително позволяващ връзка чрез радиостанции и сателитен интернет. Всички комуникационни устройства обаче са били изключени след 1 февруари тази година.

Намерен е от човек, който е проверявал летния си обор. Оказва се, че във Врачанския Балкан е практика в този сезон, след обилни снеговолежи и дъждове, хората, които се занимават с животновътство, да проверяват каква е готовността на летните обори, тъй като в средата на март там качват и стадата.

Ангел Петров, кмет на с. Згориград: "По целия Врачански Балкан, чак до стария рудник, имаше около десетина кошари поне, аз като си спомням. Има още действащи и хората, предполагам, в това време ходят да ги наглежат след снеговолеж, вчера беше хубав ден, дали има някакви последствия и си е практика да ходят да си следят нещата, дали нещо имат, дали набези, дали някакви последствия от самите атмосферни условия."

Помощ, както на Бърза помощ, така и на човека, намерил кемпера, са оказали и група мотористи, които практикуват високопланински мотоциклетизъм. Самите те разпространиха кадри в YouTube. Те са указвали и пътя, по който може да се стигне до кемпера, тъй като той е бил в изключително труднодостъпна местност, на място, на което е било трудно да бъде забелязан.

