Българи в Дубай: Нощта премина спокойно

Спокойно е преминала нощта в Дубай. За това свидетелстват наши сънародници, които са блокирани там. Към момента се чувстват в безопасност в хотела, в който са настанени. Предупреждават ги да не излизат навън заради евентуална опасност.

Яна Велинова, българка в Дубай: "Просто трябва да изчакаме да се отвори въздушното пространство, за да може всеки да излети, когато е насрочена датата си. Ако тя мине, защото има много познати, които утре трябва да летят, но това не е ясно, трябва да останат няколко дни, докато не се отвори въздушното пространство."



