Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола може да достигне 100 долара за барел

Ива Стойкова от Ива Стойкова
По света
Цената на суровия петрол сорт Брент скочи с 10% до около 80 долара за барел в извънборсовата търговия в неделя.



Анализатори очакват цените да достигнат до 100 долара, след като ударите на Съединените щати и Израел срещу Иран разпалиха нов конфликт в Близкия изток. Повечето собственици на танкери, големите петролни компании и търговските къщи са спрели доставките на суров петрол, гориво и втечнен природен газ през Ормузкия проток. В същото време ОПЕК+ обяви, че увеличава добивите с 206 000 барела на ден от април. Експерти определят увеличението като скромно.

#ОПЕК+ #Близък изток #петрол #цена #конфликт

