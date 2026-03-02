БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израел и Хизбула размениха удари

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Трима американски военни са убити, а петима - тежко ранени при операцията срещу Иран до момента

върховният лидер иран беше аятолах али хаменей
Израелските сили са атакували цели на ливанската шиитска организация в Ливан. По-рано Хизбула потвърди, че е изстреляла ракети и дронове от Ливан към Израел в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей.

Според израелската армия ракетите са паднали в открити райони на израелска територия. Израел започна нова вълна атаки срещу срещу иранския режим „в сърцето на Техеран“.

Трима американски военнослужещи бяха убити, а петима – тежко ранени, при американската военна операция срещу Иран. Британската армия съобщи за предполагаем удар с дрон тази нощ срещу британската военновъздушна база в Кипър. Не се съобщава за жертви.

Настоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици или по-малко, каза президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в телефонно интервю за британския вестник „Дейли Мейл“. В друго интервю Тръмп каза, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Бойните операции продължават с пълна сила и ще продължат до постигането на всичките ни цели. Имаме много сериозни цели. Те можеха да направят нещо преди две седмици, но не успяха. По-рано централното командване съобщи, че трима американски военнослужещи са загинали в боя. Скърбим за истинските американски патриоти и се молим за пълното възстановяване на ранените. За съжаление, вероятно ще има още, но ще направим всичко възможно това да не се случи. Америка ще отмъсти за смъртта им и ще нанесе най-тежкия удар на терористите, които са обявили война на самата цивилизация".

