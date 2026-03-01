БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Божидар Саръбоюков: Взеха да стават много сбъднати мечти

Надявам се продължава да е така, коментира лекоатлетът, който спечели три титли на държавното в София.

Божидар Саръбоюков: Взеха да стават много сбъднати мечти
Божидар Сарабоюков остана доволен от представянето си на Държавното първенство по лека атлетика в София. Лекоатлетът завоюва общо три медала, като триумфира в тройния скок, в скока на височина и в скока на дължина. Освен това в скока на височина той постави личен рекорд от 2.28 метра, което е и покрит норматив за участие на европейското първенство на открито в Бирмингам през лятото

Скачачът окачестви постижението си в скока на височина като сбъдната мечта.

Отново сбъдната мечта във високия скок. Това е една мечта, която съм я искал от малък. Взеха да стават много сбъднати мечти. Надявам се продължава да е така“, коментира Саръбоюков.

Свързани статии:

Хеттрик от титли за Божидар Саръбоюков на държавното по лека атлетика
Хеттрик от титли за Божидар Саръбоюков на държавното по лека атлетика
Лекоатлетът прибави титлите в скока на височина и в скока на дължина.
Чете се за: 02:10 мин.
#Държавно първенство по лека атлетика в София 2026 #Божидар Саръбоюков

