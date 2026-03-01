Божидар Саръбоюков: Взеха да стават много сбъднати мечти

Божидар Сарабоюков остана доволен от представянето си на Държавното първенство по лека атлетика в София. Лекоатлетът завоюва общо три медала, като триумфира в тройния скок, в скока на височина и в скока на дължина. Освен това в скока на височина той постави личен рекорд от 2.28 метра, което е и покрит норматив за участие на европейското първенство на открито в Бирмингам през лятото

Скачачът окачестви постижението си в скока на височина като сбъдната мечта.

„Отново сбъдната мечта във високия скок. Това е една мечта, която съм я искал от малък. Взеха да стават много сбъднати мечти. Надявам се продължава да е така“, коментира Саръбоюков.