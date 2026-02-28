Божидар Саръбоюков след титлата във високия скок: Усетих страх, не успях да се забавлявам

Божидар Саръбоюков спечели националната титла в тройния скок при мъжете на шампионата на България в зала, след като записа личен рекорд от 16.61 метра. Въпреки златния медал и силния резултат, лекоатлетът призна, че не е успял да се наслади на състезанието.

"Определено не се забавлявах. Почувствах страх долу в сектора. Очаквах по друг начин да протече състезанието, имам предвид откъм психиката ми. Искаше ми се да се забавлявам, но може би наистина осъзнавам колко е голям рискът за Световното и като цяло. Все пак се радвам, че си направих личен резултат и взех златния медал“, сподели Саръбоюков след финала.

Още утре шампионът ще се включи и в надпреварите в скока на височина и в скока на дължина в зала "Фестивална“, където програмата му продължава в натоварен състезателен ритъм.