БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 11:55 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Запази

В момента няма бедстващи туристи заради отменени полети, увериха от бранша

Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Слушай новината

Хиляди българи живеят постоянно в района на Близкия изток. Освен тях обаче над 1000 туристи от България остават блокирани по летищата в района, показват данните на Обединение "Бъдеще за туризма". Какво са преживяли част от хората там?

Йорданка Димитрова живее в Доха. Запозната е с инструкциите на българското Външно министерство и от началото на атака не излиза от дома си.

Йорданка Димитрова, Доха, Катар: "Днес Катар са успели да овладеят всичките ракети, които са били насочени към нас и те са разбити във въздуха. Това, което виждам от прозореца, е, че няма движение по пътищата и по улиците. Въздушният път е затворен, авиокомпаниите отменят полетите си, така че не знам как би могла да се случи eвакуация."

Георги Ташев е на почивка в Абу Даби със семейството си от вчера. До тази сутрин нищо не е предвещавало какво ще се случи.

Георги Ташев, Абу Даби, ОАЕ: "Моите наблюдения са, че месното население е доста спокойно, неприятният елемент го преживяхме днес на живо на плажа, като буквално над нас прелетяха три или четири балистични ракети, които бяха прихванати от противовъздушната отбрана на емирствата. Те се взривиха във въздуха, чуха се силни тътени."

Паника е настъпила най-вече сред туристите. Заедно със семейството си Георги Ташев е бил евакуиран в хотела, къдeто остава до следващо нареждане.

"Чух се с познати от Дубай, които ми казаха, че там са станали свидетели на подобно преживяване - в туристически район, пак на плажа са прелетяли две или три ракети. Доколкото знам, е евакуиран "Бурдж Халифа" - най-високата сграда в света. Също са спрени полетите, летището в Дубай е затворено до понеделник.
Питайки познати, които са от дълго време тука, ми казаха, че подобни неща се случват през няколко години."

От местните власти, Георги е разбрал, че Иран не атакува цивилни обекти, а само американски военни бази. От туристическия бранш събират информация за намиращите се в района туристи.

Светлана Ваташка, Обединение "Бъдеще за туризма": "В момента има малко над 1000 българи, които са на територията на Персийския залив и Йордания. Отдавна няма полети и групи за Израел."

В момента няма бедстващи туристи заради отменени полети, увериха от бранша.

"Авиокомпаниите, които са отменили политите си, са ги настанили в хотели, а тези, на които полетите са към 5 и 6 март, те са си по хотелите."

През следващите дни турооператорите очакват да бъдат отменени и много екскурзии в района, включително и такива към по-далечни дестинации като Индонезия, Малдивите и Виетнам, тъй като полетите минават оттам.

По темата работиха: Цветелина Катанска и Елиана Димитрова

#удари срещу Иран #САЩ #българи #Техеран

Последвайте ни

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
6
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Близък изток

Реакции в САЩ след ударите срещу Иран: От безусловна подкрепа до остри критики
Реакции в САЩ след ударите срещу Иран: От безусловна подкрепа до остри критики
Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток
Чете се за: 03:07 мин.
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР) Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Чете се за: 09:27 мин.
Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите
Чете се за: 01:32 мин.
Ударите в Иран предизвикват разногласия в САЩ Ударите в Иран предизвикват разногласия в САЩ
Чете се за: 02:05 мин.
Бивш взводен командир от армията на Израел за операцията в Иран: Разчита се основно на иранския народ, страдал от режима на Хаменей Бивш взводен командир от армията на Израел за операцията в Иран: Разчита се основно на иранския народ, страдал от режима на Хаменей
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток
Чете се за: 03:07 мин.
По света
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ