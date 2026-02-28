Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона

Хиляди българи живеят постоянно в района на Близкия изток. Освен тях обаче над 1000 туристи от България остават блокирани по летищата в района, показват данните на Обединение "Бъдеще за туризма". Какво са преживяли част от хората там?

Йорданка Димитрова живее в Доха. Запозната е с инструкциите на българското Външно министерство и от началото на атака не излиза от дома си.

Йорданка Димитрова, Доха, Катар: "Днес Катар са успели да овладеят всичките ракети, които са били насочени към нас и те са разбити във въздуха. Това, което виждам от прозореца, е, че няма движение по пътищата и по улиците. Въздушният път е затворен, авиокомпаниите отменят полетите си, така че не знам как би могла да се случи eвакуация."

Георги Ташев е на почивка в Абу Даби със семейството си от вчера. До тази сутрин нищо не е предвещавало какво ще се случи.

Георги Ташев, Абу Даби, ОАЕ: "Моите наблюдения са, че месното население е доста спокойно, неприятният елемент го преживяхме днес на живо на плажа, като буквално над нас прелетяха три или четири балистични ракети, които бяха прихванати от противовъздушната отбрана на емирствата. Те се взривиха във въздуха, чуха се силни тътени."

Паника е настъпила най-вече сред туристите. Заедно със семейството си Георги Ташев е бил евакуиран в хотела, къдeто остава до следващо нареждане.

"Чух се с познати от Дубай, които ми казаха, че там са станали свидетели на подобно преживяване - в туристически район, пак на плажа са прелетяли две или три ракети. Доколкото знам, е евакуиран "Бурдж Халифа" - най-високата сграда в света. Също са спрени полетите, летището в Дубай е затворено до понеделник.

Питайки познати, които са от дълго време тука, ми казаха, че подобни неща се случват през няколко години."

От местните власти, Георги е разбрал, че Иран не атакува цивилни обекти, а само американски военни бази. От туристическия бранш събират информация за намиращите се в района туристи.

Светлана Ваташка, Обединение "Бъдеще за туризма": "В момента има малко над 1000 българи, които са на територията на Персийския залив и Йордания. Отдавна няма полети и групи за Израел."

В момента няма бедстващи туристи заради отменени полети, увериха от бранша.

"Авиокомпаниите, които са отменили политите си, са ги настанили в хотели, а тези, на които полетите са към 5 и 6 март, те са си по хотелите."

През следващите дни турооператорите очакват да бъдат отменени и много екскурзии в района, включително и такива към по-далечни дестинации като Индонезия, Малдивите и Виетнам, тъй като полетите минават оттам.

По темата работиха: Цветелина Катанска и Елиана Димитрова