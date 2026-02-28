Ивайло Мирчев за ситуацията в Близкия изток: България не е цел, няма индикация за опасност

България не е цел. Ние наистина не сме част от този конфликт. Няма никаква индикация за каквато и да е опасност на този етап. Това заяви по отношение на ударите на САЩ и Израел срещу Иран съпредседателят на „Да, България“ и член на комисията по отбрана в парламента Ивайло Мирчев в предаването "Говори сега".

"За България единствената опасност би била, ако конфликтът се разрасне и се превърне в регионален. Има индикации за това. Затруднят се доставките на петрол и това може да окаже натиск върху цената на петрола, а оттам и върху цената на горивата. В България обаче резервите са пълни, според информацията от правителството. Така че особен проблем не се очаква. Доста ясни бяха днес и премиерът, и министрите. В тази връзка бих отбелязал изключително мъдрия ход на премиера Гюров в тази сложна геополитическа ситуация. От едната страна е агресията на Русия срещу Украйна, а от другата – случващото се в Иран. Решението да бъде запазен единственият министър от предното правителство – военният министър Запрянов, който е чист кадър на ГЕРБ, но това е доста мъдро решение. Също така е мъдро решение начело на външното министерство да бъде поставен опитен дипломат, защото досега нямахме адекватен външен министър.

На въпрос има ли опасност за сигурността на България, Мирчев отговори:.

"Доста български политици използват страховете на хората и ги плашат. Днес видях поредни циркови изпълнения от руските проксита в парламента. Трябва да кажем на хората много ясно - България не е цел. От български летища не излитат изтребители, не се изстрелват ракети и не се атакува Иран по никакъв начин. Няма аргумент България да бъде цел. Но дори хипотетично да бъде цел, ние сме на доста сериозно разстояние. Съмнявам се, че е възможно ракети да изминат тези километри и да не бъдат свалени. По пътя си те минават през Турция или през Гърция – държави с модерно въоръжение и ПВО. Вероятността да стигнат до България е изключително малка. Хората не бива да се стряскат и да се плашат. Но не бива и да се допуска подобен конфликт да се разраства по толкова лесен начин.Това между другото го позволи Путин – че когато една велика сила има конкретен интерес, тя няма проблем да нападне по-малка страна. Иран е различен случай, разбира се – има ядрена програма, хиляди жертви, държава, която очевидно подкрепя тероризма."

Мирчев подчерта, че България трябва да се придържа към единната европейска позиция по отношение на напрежението в Близкия изток.

"Важно е България да бъде част от изграждането на единна европейска позиция. Българската сигурност и българското бъдеще е в Европа с единна обща европейска сигурност. В момента Иран е един от най-близките съюзници на Русия – те им предоставиха дронове „Шахед“. Защо Русия обаче не помага на Иран? Затова България трябва знае, ако искаме сигурност и мирно бъдеще, единствено трябва да гледаме към Европа, бъдещето на България е в Европа."

