ИЗВЕСТИЯ

МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Ударите в Иран предизвикват разногласия в САЩ

По света
Как демократи и републиканци коментират военната операция срещу Иран и предупреждението на Доналд Тръмп, че не са изключени жертви от американска страна?

Кореспондентът на БНТ в Чикаго Симеон Гаспаров коментира в предаването "Говори сега" сериозните разногласия в Съединените щати след нападението на Израел и САЩ срещу Иран. По думите му Демократическата партия е силно разделена. Сенаторът Рубен Галего разкритикува президента Доналд Тръмп, заявявайки, че Конгресът не е бил уведомен и че решението за военни действия е взето еднолично. В същото време сенаторът Джон Федерман публично подкрепи действията на държавния глава.

Тръмп разчита на стабилна подкрепа от Републиканската партия и от своето твърдо електорално ядро, като според социологически данни над 80% от привържениците му одобряват ударите срещу Иран.

Има различия и в целите на Вашингтон и Тел Авив. Съединените щати не преследват директна смяна на режима в Техеран, а разчитат на вътрешен натиск от страна на иранското общество. За разлика от това Израел настоява за незабавна промяна и е мобилизирал десетки хиляди резервисти.

Военните действия към момента се развиват поетапно – след всеки удар се изчаква реакцията на Техеран, преди да последва нова, по-интензивна фаза. Анализатори предупреждават, че липсата на ясно изразен вътрешен опозиционен лидер в Иран прави евентуална смяна на режима изключително рискова.

Обстановката остава динамична, а международната реакция – внимателно проследявана.

Вижте прякото включване на Симеон Гаспаров във видеото

#разногласия #САЩ #Иран

