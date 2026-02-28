Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)

Нова война в Близкия изток. Съединените щати и Израел започнаха координирани удари срещу Иран с цел - да заличат ядрения и балистичен капацитет, и да свалят режима. Техеран отвърна със стотици ракети - не само срещу Израел, но и срещу американските бази в региона. 201 убити и 747 ранени при ударите по 24 ирански провинции - такива са последните данни от местни източници.

През целия ден експлозии оттекват в Иран, в Израел и в целия регион. Часове след началото на военните операции е ясно - залогът на Съединените щати и Израел е "всичко или нищо" - сваляне на режима и пълно неутрализиране на заплахата. Ясно е и, че ислямската власт в Иран ще се бори до край. Към този час една единствена държава в региона не е поразена. Израел и Съединените щати удрят цели в Иран, Техеран удря по всички страни в Персийския залив с изключение на Оман - основният посредник в преговорите със Съединените щати.

Каква е целта - един от ударите е попаднал на по-малко от километър от резиденцията на върховния водач Али Хаменей, в района се издигат гъсти облаци дим. Ударени са и множество локации, където е имало събрания на високопоставени ирански лица. Али Хаменей и президентът Масуд Пезешкиян са живи, заяви иранският външен министър, но с ключово допълнение - "доколкото знам". И Тръмп, и Нетаняху говориха за пълно заличаване на заплаха от Иран - и ядрена, и балистична.

Над 20 от общо 31 ирански провинции са поразени от американските и израелските удари. Хронологията на събитията днес - вижте.

Пронизващият писък на войната - иранската държавна теливизия разпространи кадри от удар срещу девическо основно училище в Минаб - в южната провинция Хормозган. Съобщава се за най-малко 57 жертви.



Малко след 9.30 ч. първите експлозии оттекват. Облаци дим се издигат над площадите "Джомхури" и "Хасан Абад" в Техеран.

Експлозии оттекнаха и в редица други градове - Исфахан, Кум, Карадж и Кeрмaншах. Иранското въздушно пространство беше затворено.

Репортер на китайската телевизия - една от малкото медии, които предават от Техеран разказва:

Ли Джианан - репортер на CCTV: "Целият Техеран е в паника. Вижда се и на тази улица, където се е оформила дълга опашка. Паниката беше видима първо по бензиностанциите, а по улиците на иранската столица се образуваха задръствания след препоръка на властите". "Техните операции в Техеран и други градове ще продължат. Затова запазвайки спокойствие, отидете в други градове, за да останете в безопасност."

За първите удари израелското министерство на отбраната съобщи, че са превантивни и извършени в координация със Съединените щати. Последва 8-минутно обръщение и на американския президент Доналд Тръмп:

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Армията на Съединените щати предприе мащабна операция, за да спре тази радикална диктатура да заплашва нашите интереси. Ще изравним със земята ракетната им индустрия. "

Така започнаха операция "Лъвски рев" на Израел и "Епична ярост" на Съединените щати. Целта - да се заличат ядрената и балистичната програма на Иран и да се смени режима. Мишени на първите удари бяха резиденцията на върховния водач аятолах Али Хаменей, който е изведен на безопасно място и комплекса на разузнаването. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян е в безопасност, твърдят иранските власти. Тръмп предупреди, че може да има и американски жертви.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Може да изгубим храбрите американски герои и да имаме жертви. Това се случва често при война. Но ние правим това не за настоящето, а за бъдещето, и това е благородна мисия."

Сега е моментът да си върнете властта, обърна се Доналд Тръмп към иранския народ. Минути след него същото посление оттекна и в обръщение на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Бенямин Нетаняху - премиер на Израел: "Това е вашият шанс за нов и свободен Иран. Вземете съдбата си в свои ръце. Вдигнете глава, погледнето към небето - нашите сили са там, пилотите на свободния свят. Всички идват да ви помогнат."

Още с началото на военните операции израелците получиха съобщение на телефоните си да потърсят укритие. В най-голямата болница Шеба болничните легла бяха преместени в бомбоубежищата. Иран отвърна с бараж от балистични ракети, които бяха прихванати от "Железния купол". Подземна станция в Тел Авив се напълни с хора.

"Само на 30 секунди оттук живея и може би ще прекарим нощта тук."

А хората по улиците на Тел Авив подкрепиха ударите срещу Иран.

Шира Дорани - жител на Тел Авив: "Време беше и започна. Нека го довършим. Идва Пурим след три дни - честване на свободата. "

От неизвестна локация синът на шах Пахлави, който беше свален при ислямската революция в Иран,, призова народа си.

Реза Пахлави - син на сваления от власт шах на Иран: “Скъпи сънародници, предстоят ни съдбовни мигове. Помощта, която президентът на Съединените щати ни обеща, вече пристигна. Това е хуманитарна операция и основната й цел е Ислямската република, нейния апарат и машината за избиване - не държавата и великата нация на Иран."Но крайната победа ще бъде изкована от нашите собствени ръце."

Доха, Абу Даби, Дубай - почти няма столица в Персийския залив, която не беше разтърсена от удари с иранските балистични ракети.

В Бахрейн беше ударен 5-ти военноморски флот на Съединените щати. В Катар е най-голямата база на американците "Ал Удейд", в Кувейт също има няколко бази.

Иран е атакувал едновременно американските бази с ракети, съобщават американски официални лица. В Дубай е поразен и луксозният изкуствен Палмов остров. Общо 14 американски бази са ударени с ракети и стотици американски войници са убити, съобщават от Иранската революционна гвардия.

Веднага след началото на военните действия въздушното пространство на редица държави в региона беше затворено, а авиокомпаниите отклониха полетите от района на действията.

В момента в Близкия изток има толкова американска мощ, колкото не е имало от войната в Ирак през 2003-та година - над десет бойни кораба - двата най-големи самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и "Джералд Форд", 9 разрушителя. Само на борда на двата самолетоносача има хиляди военни и десетки бойни самолети. Цялата тази мощ, подкрепена и от израелската армия изглежда непреодолима.

Въпреки това операциите "Лъвски рев" и "Епична ярост" са определяни като най-големият военен хазарт на Тръмп до момента. Явно и Вашингтон, и Израел са убедени, че Иран е отслабен, а подкрепата за режима е крехка - заради икономическата криза, заради бруталното потушаване на протести в началото на годината с 3 хиляди жертви - за Тръмп и Нетаняху това е възможност, която трудно се изпуска. Но Иран, като че ли вече активира най-силния си коз - кораби плаващи в региона съобщават, че получават съобщения за затваряне на Ормузкия проток - стратегически маршрут за петрол. Дали калкулациите на Тръмп и Нетаняху са верни и до дни всичко ще свърши - все още не е ясно.