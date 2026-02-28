БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток

Емилия Запартова
По света
Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток
Снимка: АП/БТА
Бахрейн е една от страните в Персийския залив, атакувани от Иран. Националният комуникационен център на Бахрейн съобщи, че сервизният център на Пети амеркински флот в района на Джуфайра е бил подложен на ракетна атака.

Катар отрази най-малко три вълни от ракетни нападения. Взривове избухнаха в столицата Доха. Експлозии имаше близо до американската военна база "Ал Удейд", която е най-голямата в региона.

Иранските нападения взеха жертва в Абу Даби. Там беше поразен районът на летището. В Обединените арабски емирства се намира американската военновъздушна база "Ал Дафра" със значителен брой военни самолети и дронове.

Силни експлозии оттекнаха в столицата на Саудитска Арабия - Рияд. Кралството осъди в изявление бруталната агресия на Иран и явното нарушение на суверенитета на Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Кувейт и Йордания.

Есмаил Багхаеи, говорител на външното министерство на Иран: „Ние не атакуваме никоя държава в региона. Съединените щати злоупотребяват с базите си в региона и на практика използват територията на съседни държави, за да атакуват Иран. Следователно тази земя не може да се счита за принадлежаща на тези държави.“

При иранска атака срещу Кувейт има значителни щети по писта във въздушната база "Али Ал Салем", в коята са разположени и италиански военни. На територията на Кувейт се намират няколко американски бази, в това число лагерът "Арифджан", където е Централното командване на Съединените щати в Близкия изток.

Иран взе на прицел и летището на град Ербил в иракски Кюрдистан, където има американски войници. Тяхната мисия приключва до септември. Американската ПВО прехвана иранските ракети и свали ирански дрон.

Йорданските въоръжени сили са свалили две балистични ракети, насочени към територията на кралството. В южната част на столицата Аман бяха открити отломки от иранска ракета.

Четирима души бяха убити, след като иранска ракета удари сграда в сирийския град Суейда. Ракетни отломки пък паднаха в провинция Дераа. Американски военни поддържат обекти в страната като част от войната срещу „Ислямска държава“.

#удари срещу Иран #САЩ #Бахрейн #ОАЕ #Израел #Кувейт #Катар

