БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 11:55 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Реакции в САЩ след ударите срещу Иран: От безусловна подкрепа до остри критики

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Запази
Реакции в САЩ след ударите срещу Иран: От безусловна подкрепа до остри критики
Снимка: EПА/БГНЕС
Слушай новината

Нееднозначни са политическите реакции в Съединените щати, последвали новите американски удари срещу Иран. Диапазонът им варира от безусловна подкрепа за военната операция до остри критики.

От Вашингтон предава кореспондентът на БНТ Радослав Минчев.

Американците се събудиха в събота с новината, че САЩ са атакували Иран. Реакциите не се забавиха:

Реакцията на Републиканеца Томас Маси беше категорична: „военни действия, без разрешението Конгреса,” който според американската Конституцията, е единствената институцията, която има правото да обяви война. Маси работеше заедно с конгресмена Ро Хана за вот следващата седмица с цел да ограничи Тръмп да предприема едностранни военни действия срещу Иран без одобрението на Конгреса, но ударите бяха нанесени преди вота да се състои.

Сенаторът от Аризона Рубен Галего беше сред първите, които реагира, пишейки в социалните мрежи, че: „можем да подкрепим демократичното движение и иранския народ, без да изпращаме войските си да умрат.”

Реакциите относно атаките не бяха само критички.

Сенаторът от Южна Каролина Линдзи Грахам, който отдавна призовава за военни действия срещу Иран, подкрепи атаката и заяви, че смяната на режима в Техеран ще направи САЩ по-сигурно място я нарече „добре планирана,” макар че вероятно ще бъде “насилствена и обширна, но крайна сметка успешна.” Той също се обърна директно към военните участвуващи във военните действия, казвайки, че вярва, че ако са ранени или загинали, тяхната жертва прави САЩ и света „по-добро и безопасно място.”

Сенаторът от Пенсилвания Джон Фетерман също изрази подкрепа, казвайки, че Тръмп „е готов да направи това, което е правилно и за да се постигне истински мир в региона.”

#удари срещу Иран #САЩ #Иран #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
6
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Близък изток

Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток
Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР) Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Чете се за: 09:27 мин.
Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите
Чете се за: 01:32 мин.
Ударите в Иран предизвикват разногласия в САЩ Ударите в Иран предизвикват разногласия в САЩ
Чете се за: 02:05 мин.
Бивш взводен командир от армията на Израел за операцията в Иран: Разчита се основно на иранския народ, страдал от режима на Хаменей Бивш взводен командир от армията на Израел за операцията в Иран: Разчита се основно на иранския народ, страдал от режима на Хаменей
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток
Чете се за: 03:07 мин.
По света
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ