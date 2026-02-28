Реакции в САЩ след ударите срещу Иран: От безусловна подкрепа до остри критики

Нееднозначни са политическите реакции в Съединените щати, последвали новите американски удари срещу Иран. Диапазонът им варира от безусловна подкрепа за военната операция до остри критики.

От Вашингтон предава кореспондентът на БНТ Радослав Минчев.

Американците се събудиха в събота с новината, че САЩ са атакували Иран. Реакциите не се забавиха:

Реакцията на Републиканеца Томас Маси беше категорична: „военни действия, без разрешението Конгреса,” който според американската Конституцията, е единствената институцията, която има правото да обяви война. Маси работеше заедно с конгресмена Ро Хана за вот следващата седмица с цел да ограничи Тръмп да предприема едностранни военни действия срещу Иран без одобрението на Конгреса, но ударите бяха нанесени преди вота да се състои.

Сенаторът от Аризона Рубен Галего беше сред първите, които реагира, пишейки в социалните мрежи, че: „можем да подкрепим демократичното движение и иранския народ, без да изпращаме войските си да умрат.”

Реакциите относно атаките не бяха само критички.

Сенаторът от Южна Каролина Линдзи Грахам, който отдавна призовава за военни действия срещу Иран, подкрепи атаката и заяви, че смяната на режима в Техеран ще направи САЩ по-сигурно място я нарече „добре планирана,” макар че вероятно ще бъде “насилствена и обширна, но крайна сметка успешна.” Той също се обърна директно към военните участвуващи във военните действия, казвайки, че вярва, че ако са ранени или загинали, тяхната жертва прави САЩ и света „по-добро и безопасно място.”

Сенаторът от Пенсилвания Джон Фетерман също изрази подкрепа, казвайки, че Тръмп „е готов да направи това, което е правилно и за да се постигне истински мир в региона.”