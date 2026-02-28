Кристиан Вигенин: БСП смени не просто лидер, а посоката, в която работи

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Започнаха регистрациите на партиите за предсрочните избори, които ще се проведат с до 20 секции за гласуване в държавите извън Европейския съюз. Това стана, след като парламентът отхвърли ветото върху Изборния кодекс на президента Илияна Йотова с помощта на депутатите от БСП.

Беше ли бламиран новият лидер Крум Зарков? Какво се случва в Столетницата? Евродепутатът Кристиан Вигенин коментира темите в "Говори сега".

"Те (б.ред. депутатите от БСП) не послушаха не просто Зарков, има решение на Изпълнителното бюро, с което те не се съобразиха, но пък от друга страна ние неведнъж сме казвали, че БСП е демократична партия. Друга партия може би не би си позволила това. Да, има и други причини сигурно, но мисля, че и новият лидер дойде с идеята и каза - оттук нататък депутатите са свободни. Лошото е, когато свободата се използва в ущърб на партията, но в края на краищата не бива да драматизираме чак толкова това гласуване. Аз бих казал, че аргументите да се ограничи гласуването в чужбина са валидни. Ние неведнъж и в миналото сме защитавали тази позиция. За мен основният проблем тук е, честно казвано не толкова, че депутатите са гласували различно или колегите, които гласуваха в противоречие с официалната позиция. Случва се понякога, сигурно и занапред ще има такива случаи и в следващия парламент. По-скоро ме притеснява това, че всъщност се оказа, че точно хората, които толкова бяха щастливи, че Илияна Йотова е станала президент, казаха "БСП има президент вече" и при първата възможност я бламираха."

Вигенин открои промените, които са станали в БСП преди вота на 19 април.

"Виждате, че има една друга разделителна линия, която имаше и на Конгреса, която имаше и преди Конгреса за това къде се позиционира БСП. Мисля, че с избора на Зарков, с избора на новото Изпълнително бюро, БСП ясно се позиционира и заяви - "ние не сме с ГЕРБ и ДПС, ние не сме с Борисов и Пеевски". И това сигурно ще мине известно време да се осъзнае от всички. Но така е. Трудно е когато в движение се прави такава съществена смяна, тя не е просто на един лидер с друг, тя е смяна на посоката, в която работи БСП. И ще отнеме малко време, но мисля, че вървим там, където ни е мястото."

Евродепутатът направи равносметка за участието на партията в кабинета "Желязков".

"Кой къде се позиционира в предстоящите избори? Дали продължаваме и българските избиратели ще дадат шанс отново на статуквото, на мафиотизираната политика, на нерегламентирания контрол в различните власти, включително и в съдебната, или ще дадат шанс този път на истинска, съдържателна промяна, където е мястото и на БСП да бъде. Ние направихме компромис с това да дадем шанс държавата да се управлява не от служебно правителство, а да дадем шанс на едно редовно действащо правителство да направи нужните промени. В социалната сфера се случиха неща, но в същото време се оказа, че другите въпроси, които са съществени за българските граждани, бяха блокирани. И това правителство, което тръгна с идеята да сложи санитарен кордон около Пеевски, в един момент се оказа изцяло зависимо от Пеевски. Ние не гласувахме за това. Така че, всъщност БСП по-скоро си намери отново мястото, което изначално искаше и трябваше да бъде. Но обстоятелствата в един момент я сложиха в една ситуация, в която тя се оказа, от една страна - зависима от Пеевски, от една система, която искаше да променя и в същото време, блокирана от собственото си усещане за нуждата от държавнически подходи и отговорност, за да не свали сама едно правителство, което тръгна в посока, която беше грешна. Но хората помогнаха, те го свалиха. Ето сега имаме нов шанс."

#посока #БСП

