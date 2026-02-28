БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Управителят на БНБ: Устойчивостта на икономическата динамика в настоящата среда изисква стабилна политическа рамка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Управителят на БНБ: Устойчивостта на икономическата динамика в настоящата среда изисква стабилна политическа рамка
Слушай новината

Устойчивостта на икономическата динамика в настоящата среда изисква стабилна политическа рамка, благоразумна макроикономическа политика, основана на фискална дисциплина, и последователно провеждане на структурни реформи. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев по време на дискусия в рамките на среща на ръководителите на мисии на държавите – членки на Европейския съюз. Форумът се провежда в рамките на Европейското председателство на Република Кипър по инициатива на посланика на Република Кипър в София Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис.

В изказването си управителят на БНБ акцентира върху три ключови теми: успешното въвеждане на еврото, икономическите измерения на текущата политическа ситуация и макроикономическата перспектива.

Радев отчете, че въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. е преминало успешно.

"Преходът премина без оперативни затруднения и при запазване на макрофинансовата стабилност, благодарение на системна предварителна подготовка и ефективна институционална координация. Членството в еврозоната укрепва стратегическата позиция на страната и осигурява стабилна институционална рамка за развитие."

В условията на служебно управление и предстоящи избори политическият дебат е напрегнат. Според управителя настоящият дебат е част от по-широк процес на изясняване на стратегическите приоритети на страната, включително по отношение на проевропейската ориентация, провеждането на структурни и антикорупционни реформи и ролята на държавата в икономиката. Постепенната консолидация в тези направления ще има съществено значение за инвестиционната среда и дългосрочната икономическа конвергенция.

Независимо от сложната политическа ситуация, макроикономическата среда остава стабилна – растежът е положителен, инфлационният натиск отслабва, а банковият сектор е устойчив и добре капитализиран. В същото време са налице рискове, свързани с външната среда, ценовата динамика и фискалната политика, които изискват разумни и навременни решения, подчертават от БНБ.

#политическа рамка #димитър радев #устойчивост #БНБ

Последвайте ни

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
4
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
5
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
6
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Политика

Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Румен Радев: Тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата Румен Радев: Тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата
Чете се за: 00:40 мин.
Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите
Чете се за: 01:32 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
"Възраждане" настоява да присъства с представител на Съвета за сигурност "Възраждане" настоява да присъства с представител на Съвета за сигурност
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мохамед Халаф: Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ