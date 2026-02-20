Александра Начева с лично постижение за сезона след дълго възстановяване

Александра Начева продължава постепенно да навлиза във форма след 18-месечно отсъствие заради тежка фрактура на петата и операция през юни 2024 година.

24-годишната състезателка на клуб Ботев (Пловдив) е на подготовка в Република Южна Африка, където взе участие в турнир на открито в сектора за троен скок. Начева записа резултат от 13.97 метра - нейно лично постижение за сезона и важна крачка в процеса на завръщането ѝ към голямата атлетика.

Световната шампионка за девойки от Тампере 2018 сподели емоционален коментар в профила си в Инстаграм, в който разкри, че пътят обратно към състезателната форма е бил изпълнен с трудности, съмнения и малки победи.

"13,97… по-трудно е, отколкото си го представях! Но по-труден беше пътят да стигнем дотук!“, написа Начева, като подчерта, че разликата между победителя и загубилия често е в това да опиташ още веднъж.

След дългия период извън пистата резултатът от близо 14 метра показва, че българската атлетка постепенно възстановява спортно-техническите си качества и увереността си в сектора.