Арманд Дуплантис направи 15-а поправка на световния рекорд в овчарски скок

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Двукратният олимпийски шампион преодоля летвата от 6,31 метра.

Арманд Дуплантис
Снимка: БТА
Двукратният олимпийски шампион Арманд Дуплантис от Швеция постави нов световен рекорд в овчарски скок. Той прескочи 6,31 метра на предсезонния турнир по лека атлетика в Упсала (Швеция), кръстен на него, Mondo Classic 2026.

Дуплантис преодоля летвата още от първия си опит и то със забележима разлика и за 15-и път в кариерата си направи поправка на световния рекорд.

Второто място зае норвежецът Сондре Гутормсен с 6.00 метра, а трети е американецът Закъри Брадфорд с 5.90 м.

