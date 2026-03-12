БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнир в Базел

Нов успех за Габриела и Стефани в Швейцария.

Габриела Стоева, Стефани Стоева
Снимка: БГНЕС
Европейските шампионки Габриела Стоева и Стефани Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите "World Tour Super 300" в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Сестрите, които са поставени под №5 в схемата, победиха в оспорван двубой Хатаитип Миджад и Напапакорн Тунгкасатан (Тайланд) с 21:11, 19:21, 21:11 за 59 минути игра.

Стефани и Габриела Стоеви бяха два пъти само на точка от съперничките си в края на втория гейм, но в третата част доминираха и спечелиха мача.

Следващите им съпернички ще бъдат Лин Фан Ху и Джън Юй-Чъе (Тайван).

На единично Калояна Налбантова загуби във втория кръг от №17 в световната ранглиста Ти Хсян Лин (Тайван) с 11:21, 21:16, 14:21 за 63 минути на корта.

20-годишната двукратна еврошампионка за девойки игра равностойно, но в третия гейм съперничката й направи силна серия в края, за да затвори срещата.

#Стефани Стоева #Габриела Стоева

