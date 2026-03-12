БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Илиев попадна в топ 10 на спринта за мъже в Отепя от Световната купа по биатлон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Биатлон
Запази

Българският биатлонист стреля без грешка.

владимир илиев топ световната купа йостерзунд
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Владимир Илиев постигна едно от най-добрите си класирания в кариерата си за Световната купа по биатлон след девето място в спринта на 10 километра за мъже в естонския зимен център Отепя.

Българският биатлонист стреля без грешка в двете стрелби и намери място в топ 10, като раздели деветата позиция с равно време с чеха Витеслав Хорниг с изоставане от 52.2 секунди след победителя Стурла Холм Лагрейд.

Класирането в Естония е най-доброто за сезона за 39-годишния Илиев.

Другите български представители в спринта - Константин Василев е 81-и с 3 грешки и изоставане от 3:21.1 минути след победителя, Васил Зашев 84-и с 3 грешки и изоставане от 3:28.2 и Георги Джоргов 96-и с 2 грешки и изоставане на 4:15.5 минути.

Норвежецът Стурла Холм Лагрейд постигна втора поредна победа за Световната купа. След триумфа си в масовия старт на 15 км в Контиолахти преди четири дни, Лагрейд спечели и спринта в Отепя. Норвежецът направи две чисти стрелби и завърши първи за 23 минути и 28.5 секунди, на 10.7 секунди пред французина Емилиен Жаклен и 17.8 секунди пред германеца Филип Наврат, които допълниха призовата тройка след безгрешна стрелба.

В генералното класиране води французинът Ерик Перо с 1028 точки, пред италианеца Томазо Джакомел със 797 и шведа Себастиан Самуелсон със 764. Деветото място на Владимир Илиев в днешния старт му позволи да се изкачи на 48-а позиция в генералното класиране със 73 точки.

#Световна купа по биатлон 2025/2026 #Владимир Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
4
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
5
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
6
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Спорт

Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон
Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон
ЦСКА взе своето срещу Миньор ЦСКА взе своето срещу Миньор
Чете се за: 00:50 мин.
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнир в Базел Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнир в Базел
Чете се за: 01:10 мин.
Доналд Тръмп за Иран на Мондиала: Безопасността им е приоритет Доналд Тръмп за Иран на Мондиала: Безопасността им е приоритет
Чете се за: 01:50 мин.
Стилияна Николова спечели контролното състезанието на националния отбор по художествена гимнастика индивидуално жени Стилияна Николова спечели контролното състезанието на националния отбор по художествена гимнастика индивидуално жени
Чете се за: 02:50 мин.
От работа с Раул Гонсалес до Дунав Русе От работа с Раул Гонсалес до Дунав Русе
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
Чете се за: 06:30 мин.
Политика
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:47 мин.
Сноуборд
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ