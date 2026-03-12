БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Перфектен завършек на редовния сезон за Марица Пд

Спорт
Шампионките влизат в плейофите без загуба.

ЖВК Марица Пловдив
Снимка: БТА
Шампионът на България Марица (Пловдив) завърши с победа срещите от редовния сезон в Националната волейболна лига Демакс. "Жълто-сините" взеха чист успех с 3:0 (25:16, 25:11, 25:17) гейма при домакинството си на Драгоман в зала "Строител" и така приключват първата фаза от първенството с пълен актив от 54 точки и 18 поредни спечелени мача.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек взеха инициативата още в началните минути и след 7:5 спечелиха шест поредни разигравания, за да поведат с 13:5. След това те нямаха затруднения да поддържат аванса си в хода на гейма, завършил с категоричното 25:16 в полза на пловдивчанки.

Втората част също бе решена с добра серия на шампионките. След 8:5 маричанки взеха единадесет последователни точки за 19:5 и впоследствие затвориха гейма с 25:11.

Третата част вървеше равностойно до 9:9, когато Марица постепенно започна да трупа преднина, достигнала 8 точки при 19:11. Това се оказа ключово за изхода от гейма и мача, който приключи с ас на Цветелина Петрова за 25:17.

Най-резултатна за успеха на "жълто-сините" бе Александра Китипова с 23 точки.

Така шампионките, които вече си бяха гарантирали първото място в класирането след редовния сезон в НВЛ, ще имат домакинско предимство в предстоящите плейофи. В четвъртфиналите Марица ще срещне осмия в крайното подреждане тим на Славия.

#НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК Марица Пловдив

