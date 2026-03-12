Левски с категорична победа над ДКС Варна в края на редовния сезон

Женският волейболен отбор на Левски постигна категорична победа с 3:0 гейма (25:11, 25:18, 25:15) срещу Варна ДКС в среща от последния кръг на редовния сезон в първенството. Двубоят се игра в зала „Левски София“ и премина изцяло под контрола на домакините.

Съставът, воден от треньора Денислав Димитров, показа сериозно превъзходство срещу тима от Варна, който записа 18-а поредна загуба в шампионата. В първия гейм резултатът беше равен до 5:5, но след това „сините“ наложиха високо темпо, натрупаха солиден аванс и без проблеми затвориха частта при 25:11.

Втората част предложи малко повече равностойна игра. Гостите успяха да поддържат равенството до 15:15, но в решителните моменти Левски демонстрира по-голяма концентрация и отново взе инициативата, за да спечели гейма с 25:18.

В третата част домакините бързо поеха контрола върху играта и не позволиха изненада. Стабилната им игра доведе до убедителното 25:15 и крайното 3:0.

С успеха Левски си гарантира второто място в класирането след края на редовния сезон. Варна ДКС остава на последната позиция и ще изпадне от елитната дивизия.