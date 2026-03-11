БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за...
Чете се за: 03:45 мин.
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

Левски победи ЦСКА с 3:0 в НВЛ

Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Победата запази надеждите на „сините“ да завършат редовния сезон на първото място, а дербито още веднъж показа разликата във формата между двата тима в този етап от шампионата.

волейбол цска левски софия галерия
Левски София постигна изключително важна победа в битката за първото място в Супер Волей. „Сините“ отново показаха превъзходство над вечния си съперник ЦСКА и спечелиха убедително с 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) в среща от междинния 21-и кръг на шампионата, изиграна в столичната зала „Христо Ботев“.

Тимът на Николай Желязков продължи успешната си серия срещу „червените“ и записа 17-а победа от началото на сезона. С актив от 49 точки и само две загуби левскарите временно излязоха начело в класирането. Ако обаче основният им конкурент Локомотив-Авиа (Пловдив) спечели чисто своя мач, пловдивчани ще се върнат на върха по-добро геймово съотношение.

Така развръзката за първото място в редовния сезон ще се реши в последния кръг. В него Левски има на пръв поглед по-лека задача срещу Дунав (Русе), докато Локомотив-Авиа ще се изправи срещу сериозния съперник Нефтохимик.

Самият двубой в София премина изцяло под диктовката на „сините“. Макар началото на всеки гейм да беше равностойно, след десетата точка Левски неизменно поемаше инициативата и постепенно натрупваше преднина, която успяваше да запази до края. ЦСКА допусна твърде много непредизвикани грешки и така и не успя да намери ритъм в играта си.

Ключова роля за успеха на домакините имаше разпределителят Стоил Палев, който водеше отлично играта на отбора и разпределяше разнообразно атаките. Именно той беше избран и за най-полезен състезател в мача.

В първия гейм решаваща се оказа серията от сервис на Тодор Скримов. При 9:9 бившият национал реализира поредица от силни начални удари, включително два аса, които дадоха преднина на Левски. „Сините“ задържаха контрола до края, а Гордан Люцканов сложи точка на частта за 25:17.

Втората част започна равностойно, но след 10:10 грешки в играта на ЦСКА позволиха на Левски да се откъсне напред. Преднината постепенно нарасна до пет точки и въпреки опитите на Сашо Попов да освежи състава с няколко промени, „червените“ не успяха да се върнат в гейма.

В третия гейм „сините“ окончателно пречупиха съперника си. Те рано натрупаха солиден аванс от 16:9 и до края не позволиха на ЦСКА да създаде интрига. Армейците успяха само леко да намалят разликата, но Левски спокойно затвори мача и стигна до категоричното 3:0 след малко повече от час игра.

Победата запази надеждите на „сините“ да завършат редовния сезон на първото място, а дербито още веднъж показа разликата във формата между двата тима в този етап от шампионата.

#НВЛ за мъже 2025/2026

Локомотив Авиа със 17-а победа за сезона
Локомотив Авиа със 17-а победа за сезона
Волейбол: ЦСКА - Левски София (ГАЛЕРИЯ) Волейбол: ЦСКА - Левски София (ГАЛЕРИЯ)
Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Очаква ни тежка среща с класен състав Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Очаква ни тежка среща с класен състав
Чете се за: 02:07 мин.
Гледайте срещата Миньор Перник - ЦСКА в четвъртък по БНТ 3 Гледайте срещата Миньор Перник - ЦСКА в четвъртък по БНТ 3
Чете се за: 00:47 мин.
Венислав Антов номиниран за "Диагонал на сезона“ във френското волейболно първенство Венислав Антов номиниран за "Диагонал на сезона“ във френското волейболно първенство
Чете се за: 01:10 мин.
Александър Николов: Пътят е дълъг след победата на Чивитанова над Тренто Александър Николов: Пътят е дълъг след победата на Чивитанова над Тренто
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства? Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Изоставените в болница близнаци: Как ще се грижи за тях новото им...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
