Александър Николов: Пътят е дълъг след победата на Чивитанова над Тренто

Българският национал Александър Николов беше избран за най-полезен състезател при победата на Чивитанова над шампиона Тренто с 3:1 в първия двубой между двата тима от плейофите на италианската волейболна Суперлига.

Посрещачът изигра силен мач и реализира 26 точки, като беше сред основните фигури за успеха на своя тим в залата на съперника.

"Много сме доволни от тази победа, която ни гарантира отличен старт в тази фаза от плейофите за титлата. Никога не е лесно да победиш Тренто в неговата зала. Ако не бъркам, това е едва вторият път, откакто играя в Италия“, заяви Николов след срещата.

Българинът подчерта, че тимът му не бива да се отпуска след успеха в първия двубой.

"Сега трябва да внимаваме и да не почиваме на това, което направихме в първата среща. Пътят е дълъг. Целта ни във втория мач не трябва да бъде друга, освен да се възползваме от домакинското предимство и да поведем с 2:0“, добави той.

Александър Николов продължава да бъде най-резултатният състезател в първенството, като до момента има 450 точки – с 20 повече от белгийския диагонал на Алианц Милано Фере Регерс.