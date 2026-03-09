БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Александър Николов: Пътят е дълъг след победата на Чивитанова над Тренто

Българският национал беше избран за най-полезен играч с 26 точки в първия мач от плейофите

Александър Николов: Пътят е дълъг след победата на Чивитанова над Тренто
Българският национал Александър Николов беше избран за най-полезен състезател при победата на Чивитанова над шампиона Тренто с 3:1 в първия двубой между двата тима от плейофите на италианската волейболна Суперлига.

Посрещачът изигра силен мач и реализира 26 точки, като беше сред основните фигури за успеха на своя тим в залата на съперника.

"Много сме доволни от тази победа, която ни гарантира отличен старт в тази фаза от плейофите за титлата. Никога не е лесно да победиш Тренто в неговата зала. Ако не бъркам, това е едва вторият път, откакто играя в Италия", заяви Николов след срещата.

Българинът подчерта, че тимът му не бива да се отпуска след успеха в първия двубой.

"Сега трябва да внимаваме и да не почиваме на това, което направихме в първата среща. Пътят е дълъг. Целта ни във втория мач не трябва да бъде друга, освен да се възползваме от домакинското предимство и да поведем с 2:0", добави той.

Александър Николов продължава да бъде най-резултатният състезател в първенството, като до момента има 450 точки – с 20 повече от белгийския диагонал на Алианц Милано Фере Регерс.

Петко Петков в предаването "Зала на славата"
Петко Петков в предаването "Зала на славата"
Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България
Чете се за: 04:00 мин.
Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в шампионата Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в шампионата
Чете се за: 02:00 мин.
Моника Коларова: Не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин Моника Коларова: Не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин
Чете се за: 00:45 мин.
Виктория Коева: Трябва непрекъснато да играем на 100% Виктория Коева: Трябва непрекъснато да играем на 100%
Чете се за: 00:47 мин.
Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата
Чете се за: 01:37 мин.

Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение на анаболни стероиди Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение на анаболни стероиди
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
Сноуборд
Рафинерията в Бургас има нефт до края на март, очаква ли се...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
По света
