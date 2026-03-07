Виктория Коева: Трябва непрекъснато да играем на 100%

Волейболистката на Марица Пловдив е категорична, че отборът трябва да дава всичко от себе си във всеки мач.

Тя и съотборничките й спечелиха гостуването си на ЦПВК с 3:1 гейма.

„Искам да поздравя отбора на ЦПВК, не спират да се борят. Имаме забележи в защита. Не бяхме достатъчно концентрирани“, сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Шампионките загубиха гейм в шампионата едва за втори път през сезона.

„Трябва непрекъснато да сме на 100%. На моменти играхме на 100% и имаше пропуски. В третата част се отпуснахме и не бяхме прецизни на блок“, допълни Коева.

Вижте цялото интервю във видеото.