БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София...
Чете се за: 00:47 мин.
Екоминистърът за скока на цените на горивата по...
Чете се за: 09:40 мин.
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Павела Митова, ИТН: Цената на петрола ще се вдига, противоречивите послания на институциите създават напрежение

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България не трябва да се намесва в конфликта около Иран и трябва внимателно да преценява рисковете за страната. Това заяви в предаването „Говори сега“ по БНТ депутатът от "Има такъв народ" Павела Митова.

По думите ѝ към момента липсва обща европейска позиция по темата, а държавите от ЕС изразяват различни мнения за действията на Съединените американски щати и Израел.

Тя подчерта, че конфликтът може да създаде рискове за България в няколко направления – сигурността, енергетиката и миграционния натиск.

"От гледна точка на България ние по никакъв начин не бива да се замесваме в този конфликт“, каза още депутатът.

Според нея противоречивите послания на институциите и липсата на координация между служебното правителство, парламента и президентството създават напрежение и несигурност сред обществото. Павела Митова заяви, че изказването на премиера Гюров за цените на горивата у нас е или откровена лъжа, или просто некомпетентност

В енергийния сектор Митова предупреди, че евентуална ескалация на конфликта може да доведе до сериозни икономически последствия.

"Или се касае за некомпетентност, или се касае за пряка лъжа към българските граждани, за да успокои напрежението в обществото. Аз не съм от хората, които смятат, че трябва да крием истината от обществото, колкото и тя да е сурова. Цената на петрола ще се вдига, защото Венецуела вече е аут. Имаме Ормуз, който е затворен, от там преминава 16 милиона барела на ден суров петрол. Естествено, доставките на суровия петрол ще бъдат опорочени за "Лукойл", ще се вдигнат цените на петрола. Между другото ще се вдигнат цените и на газа, защото имаме затваряне на един от основните производители и износители на LNG, и това е Катар."

Случващото се ще окаже влияние върху горивата, земеделската продукция и цените на електроенергията, категорична е Митова.

По думите ѝ България трябва да бъде подготвена и за възможна нова миграционна вълна, тъй като страната е външна граница на Европейския съюз.

Вижте целия разговор във видеото

#Павела Митова #войната в Близкия изток #ИТН

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
2
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
3
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
4
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
5
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран...
Националният авиопревозвач евакуира утре с чартърен полет блокирани българи в Дубай
6
Националният авиопревозвач евакуира утре с чартърен полет блокирани...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Политика

Външно: Полагаме усилия за евакуирането на нашите сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн
Външно: Полагаме усилия за евакуирането на нашите сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн
Ивелин Михайлов за конфликта в Близкия изток: България трябва да е 100% неутрална Ивелин Михайлов за конфликта в Близкия изток: България трябва да е 100% неутрална
Чете се за: 03:15 мин.
Екоминистърът за скока на цените на горивата по бензиностанциите: Сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки Екоминистърът за скока на цените на горивата по бензиностанциите: Сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки
Чете се за: 09:40 мин.
Екоминистерството нареди на местната власт да се почистят речните корита и деретата Екоминистерството нареди на местната власт да се почистят речните корита и деретата
Чете се за: 02:20 мин.
Извънредно заседание в парламента за доставките на горива във вторник Извънредно заседание в парламента за доставките на горива във вторник
Чете се за: 02:32 мин.
НС на БСП утвърди всички водачи на листи за парламентарните избори НС на БСП утвърди всички водачи на листи за парламентарните избори
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за кратко затворено
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Екоминистърът за скока на цените на горивата по бензиностанциите: Сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки Екоминистърът за скока на цените на горивата по бензиностанциите: Сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки
Чете се за: 09:40 мин.
У нас
Външно: Полагаме усилия за евакуирането на нашите сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн Външно: Полагаме усилия за евакуирането на нашите сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
България има нови находища на критични суровини - какво показват последните проучвания? България има нови находища на критични суровини - какво показват последните проучвания?
Чете се за: 03:50 мин.
Общество
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно"
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ще има ли вода за напояване в Югозападна България?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ