Павела Митова, ИТН: Цената на петрола ще се вдига, противоречивите послания на институциите създават напрежение

България не трябва да се намесва в конфликта около Иран и трябва внимателно да преценява рисковете за страната. Това заяви в предаването „Говори сега“ по БНТ депутатът от "Има такъв народ" Павела Митова.

По думите ѝ към момента липсва обща европейска позиция по темата, а държавите от ЕС изразяват различни мнения за действията на Съединените американски щати и Израел.

Тя подчерта, че конфликтът може да създаде рискове за България в няколко направления – сигурността, енергетиката и миграционния натиск.

"От гледна точка на България ние по никакъв начин не бива да се замесваме в този конфликт“, каза още депутатът.

Според нея противоречивите послания на институциите и липсата на координация между служебното правителство, парламента и президентството създават напрежение и несигурност сред обществото. Павела Митова заяви, че изказването на премиера Гюров за цените на горивата у нас е или откровена лъжа, или просто некомпетентност

В енергийния сектор Митова предупреди, че евентуална ескалация на конфликта може да доведе до сериозни икономически последствия.

"Или се касае за некомпетентност, или се касае за пряка лъжа към българските граждани, за да успокои напрежението в обществото. Аз не съм от хората, които смятат, че трябва да крием истината от обществото, колкото и тя да е сурова. Цената на петрола ще се вдига, защото Венецуела вече е аут. Имаме Ормуз, който е затворен, от там преминава 16 милиона барела на ден суров петрол. Естествено, доставките на суровия петрол ще бъдат опорочени за "Лукойл", ще се вдигнат цените на петрола. Между другото ще се вдигнат цените и на газа, защото имаме затваряне на един от основните производители и износители на LNG, и това е Катар."

Случващото се ще окаже влияние върху горивата, земеделската продукция и цените на електроенергията, категорична е Митова.

По думите ѝ България трябва да бъде подготвена и за възможна нова миграционна вълна, тъй като страната е външна граница на Европейския съюз.

