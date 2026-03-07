БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Малена, всички сме с теб!

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Откъс от встъпителния коментар на журналиста Калин Гугов преди началото на предпоследния старт от Световната купа по сноуборд в Шпиндлерув Млин, Чехия.

малена замфирова надявам мога справя добре следващите олимпийски игри
Слушай новината

Здравей, Малена, ако имаш сили и възможност да ни гледаш сега. Ако нямаш, надявам се след време да можеш да чуеш и тези думи и те още веднъж да те уверят, че цяла България е с теб в това изпитание, което преживяваш в момента.

Преди седмица бяхме с широки усмивки, когато отново стъпи на почетната стълбичка в Криница. В сряда онемяхме, когато разбрахме за инцидента. Замръзнахме и не искахме да повярваме, че е истина. Не е справедливо, не е честно, но в живота повечето неща не са. Това, което ни остава, е да се борим, въпреки всичко. Не знаем през какво преминаваш, не знаем каква болка изпитваш, какво разочарование, какъв гняв. Знаем само, че изпращаме цялата си любов към теб! Безгранична и сърдечна. Ти си нашата звезда, която ще продължи да блести и след това изпитание. На която и сцена да се качиш. Ти си нашата гордост! Бъди бореца, който винаги си била. Бъди вдъхновението за малки и големи. Бъди силна Малена. Независимо, дали на пистата или в живота подиумите за теб предстоят.

След като предвидената за вчера операция беше отложена заради усложнения, тази сутрин, получихме по-позитивни новини от Австрия, където се намира Малена и от Чехия, където е отборът ни. Малена вече е в стабилно състояние и наистина можем само да изпращаме нашите позитивни мисли и да се надяваме, че ще се подобрява и че най-тежките моменти са отминали, а предстоящата операция ще бъде успешна.

Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в чешкия курорт Шпиндлерув Млин на 3 март. Инцидентът, причинен от турист на пистата, предизвика вълна от гняв и призиви за по-строга безопасност в зимните курорти.

В момента Малена Замфирова е в стабилно състояние и в понеделник ще претърпи операция в Грац, Австрия.

Световният елит демонстрира изключителна солидарност и подкрепа. По време на старта от Световната купа днес в Шпиндлерув Млин, много от състезателките се спуснаха с нарисувани две черни черти на лицата си - запазената марка на 16-годишната българка.

"Ride for Malena" бе слогънът в днешната надпревара, с което участничките в паралелния слалом изразиха подкрепата си към нашето момиче.

След финалите във всяка серия пред камерите най-добрите състезатели поздравяваха Малена, а някои от тях казваха, че им липсва. Нейният брат Тервел, Радослав Янков, Александър Кръшняк и целият български тим бяха с ленти на лицата с каквито кара Малена.

