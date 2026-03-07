БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протест срещу скъп ток и вода в Силистра:Искат проверки и независима експертиза

Снимка: БТА
Десетки жители на Силистра и региона излязоха на протест пред ГКПП в града. Недоволството им е продиктувано от високите сметки за ток и вода.

Хората блокираха подхода към граничния пункт с искане за проверки на отчетността на електромерите и методиката за формиране на сметките. Протестиращите посочват, че през последните месеци масово получават завишени фактури, а в редица населени места, сред които Айдемир и Калипетрово, токът често прекъсва или напрежението пада рязко, което води до повреда на електроуреди. По думите им отговорите на електроразпределителното дружество не дават яснота.

Намеренията на организаторите на протеста са да събират жалби на граждани, свързани не само със завишените сметки за ток и вода, а и с лошото качество на електрозахранването. Те настояват за проверки от компетентните институции и по-специално от Комисията за енергийно и водно регулиране, както и за независима експертиза по проблема. Обмислят и колективен съдебен иск.

