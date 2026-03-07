БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Борисов критикува служебния кабинет за постоянните рокади и оставки

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
борисов участва среща енп загреб българия вече масата вземат решенията
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с нови критики към служебния кабинет, постоянните оставки и рокади на възлови постове.

Бойко Борисов председател на ГЕРБ: "Разбрах, че вчера са сменили и шефа на данъчната служба, на НАП. Това е също вид благодарност за рекордните приходи над 14 милиарда лева, щото се справиха и НАП, и митниците, и за тая година събраха с 14 милиарда, 7 милиарда евро повече. Само че те ще им трябват само за репресиите, за месец и половина за какво им е? И в същото време как за една седмица установиха, изискаха, провериха работата на областните управители и на полицейските началници? Какъв е този вундеркинд, който за часове влиза в час и размества абсолютно всичко, все едно е готвен години наред за тая работа?"

#Рокади #служебен кабинет #Бойко Борисов

Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
