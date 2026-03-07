Борисов критикува служебния кабинет за постоянните рокади и оставки

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с нови критики към служебния кабинет, постоянните оставки и рокади на възлови постове.

Бойко Борисов председател на ГЕРБ: "Разбрах, че вчера са сменили и шефа на данъчната служба, на НАП. Това е също вид благодарност за рекордните приходи над 14 милиарда лева, щото се справиха и НАП, и митниците, и за тая година събраха с 14 милиарда, 7 милиарда евро повече. Само че те ще им трябват само за репресиите, за месец и половина за какво им е? И в същото време как за една седмица установиха, изискаха, провериха работата на областните управители и на полицейските началници? Какъв е този вундеркинд, който за часове влиза в час и размества абсолютно всичко, все едно е готвен години наред за тая работа?"