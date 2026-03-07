НС на БСП утвърди всички водачи на листи за парламентарните избори

На свое заседание днес Националният съвет на Българската социалистическа партия утвърди останалите водачи на листи с кандидати за народни представители на коалиция „БСП-Обединена левица” за предстоящите парламентарни избори, както следва:

Бургас 2 МИР: Крум Зарков Варна 3 МИР: д-р Десислав Тасков Велико Търново 4 МИР: Михаил Михалев Видин 5 МИР: Боян Балев Враца 6 МИР: Иван Георгиев Иванов Монтана 12 МИР: Пламен Младенов Пловдив-град 16 МИР: Татяна Дончева Силистра 20 МИР: Владимир Маринов Търговище 28 МИР: Гергана Алексова Хасково 29 МИР: Ленко Петканин

От левицата припомнят, че на свое заседание на 21 февруари Националният съвет на БСП избра следните водачи: