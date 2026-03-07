БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НС на БСП утвърди всички водачи на листи за парламентарните избори

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
НС на БСП утвърди всички водачи на листи за парламентарните избори
Слушай новината

На свое заседание днес Националният съвет на Българската социалистическа партия утвърди останалите водачи на листи с кандидати за народни представители на коалиция „БСП-Обединена левица” за предстоящите парламентарни избори, както следва:

Бургас 2 МИР: Крум Зарков

Варна 3 МИР: д-р Десислав Тасков

Велико Търново 4 МИР: Михаил Михалев

Видин 5 МИР: Боян Балев

Враца 6 МИР: Иван Георгиев Иванов

Монтана 12 МИР: Пламен Младенов

Пловдив-град 16 МИР: Татяна Дончева

Силистра 20 МИР: Владимир Маринов

Търговище 28 МИР: Гергана Алексова

Хасково 29 МИР: Ленко Петканин

От левицата припомнят, че на свое заседание на 21 февруари Националният съвет на БСП избра следните водачи:

Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева

Габрово 7 МИР: Николай Цонков

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров

Разград 18 МИР: Николай Пенчев

Русе 19 МИР: Деница Иванова

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов

София 23 МИР: Габриел Вълков

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев

Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов

#"БСП-Обединена левица" #БСП #листи

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
2
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
3
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
4
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
5
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
6
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Политика

Борисов критикува служебния кабинет за постоянните рокади и оставки
Борисов критикува служебния кабинет за постоянните рокади и оставки
Емил Дечев: Нито един разследващ полицай по случая „Петрохан – Околчица“ не е отстранен Емил Дечев: Нито един разследващ полицай по случая „Петрохан – Околчица“ не е отстранен
Чете се за: 01:10 мин.
Росен Плевнелиев: България не е цел на конфликта в Близкия изток Росен Плевнелиев: България не е цел на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 03:15 мин.
Атанас Атанасов: България трябва да търси допълнителни гаранции за сигурност в условията на глобални конфликти Атанас Атанасов: България трябва да търси допълнителни гаранции за сигурност в условията на глобални конфликти
Чете се за: 04:35 мин.
Иво Христов: „Прогресивна България“ е заявка за излизане от институционалния застой Иво Христов: „Прогресивна България“ е заявка за излизане от институционалния застой
Чете се за: 07:27 мин.
Крум Зарков, БСП: Виждаме едно служебно правителство, което се разпада от самото си начало и това е практически риск за цялата държава Крум Зарков, БСП: Виждаме едно служебно правителство, което се разпада от самото си начало и това е практически риск за цялата държава
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви са следващите полети?
Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви са...
Чете се за: 05:20 мин.
След новините
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
В цялата страна почетоха загиналите полицаи В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Протест срещу скъп ток и вода в Силистра:Искат проверки и...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ще има ли вода за напояване в Югозападна България?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ