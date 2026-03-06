БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Чете се за: 04:45 мин.
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

Иво Христов: „Прогресивна България" е заявка за излизане от институционалния застой

от БНТ
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Името на новата политическа формация около президента Румен Радев – „Прогресивна България“, е заявка за излизане от институционалния застой в страната. Това заяви журналистът, бивш евродепутат и бивш шеф на кабинета на президента Радев Иво Христов. Той коментира политическите послания на формацията, както и международната обстановка, свързана с войната в Близкия изток и войната в Украйна.

Относно името "Прогресивна България", Христов коментира:

"Според мен това е заявка за излизане от застоя, в който се намира България. Застой институционален. Същата мотивация изкара хората на улицата на няколко пъти през последните години. Не говоря само за последните протести. Аз не знам защо името бе интерпретирано повратно от някои критични наблюдатели, които съзряха в това някакъв флирт със съвременната представа за прогресизъм, от която се разграничи и господин Зарков в някаква степен, правейки препратки към историческия социализъм. Прогресът е понятие, което съществува в политическата лексика още от XIX в. Всъщност нему дължим държавата в която живеем, Европа в която живеем, социалната държава, свободите с които се ползваме. Това не е, как да кажа, дискредитирана дума, макар да бяха направени усилия в тази посока. Нека да я реабилитираме в български условия."

По думите на Иво Христов "Радев е всичко друго, но не е консервативен."

"Той е човек, който е на "ти" с технологиите, сваля апликации, практикува екстремни спортове, общува с млади хора, така че аз нямам впечатление да е консервативен човек. Що се отнася до бекграунда му - факт е, че от един военен се очаква йерархия и някаква закотвеност в традицията, но аз не мисля, че двете неща се бият. Този наднационален консуматор-потребител, който ражда неолиберализма в цял свят последните години изживява времето си, в много страни, имаме откат от глобализацията и възвръщане към идентичността. И в това няма нищо лошо. Можеш да се каже даже, че е изпреварващо."

Иво Христов коментира интервюто на тримата посланици на Франция, Великобритания и Германия за предаването "Панорама".

"За мен лично въпросите бяха по-интересни от отговорите, тъй като те се държаха дълбочина, на която тримата гости не пожелаха да се възкачат. Те повтаряха известни позиции, които съм чувал още в битността си на евродепутат. Това, че Украйна побеждава, това, че на руската икономика ѝ остават 3 дни и така нататък. Но от тогава минаха доста години. Опасявам се, че това упорство в стратегическата слепота на Европа ще излезе скъпо. Ние приличаме много на онова агне от грузинския анекдот, което цял живот се страхува да не го изяде вълкът и накрая го изяжда овчаря. Горе-долу това случва и с Европа, тъй като с идването на администрацията на Тръмп започна играта с митата. Дойдоха двете Мюнхенски конференции, на които ясно беше обявена ревизията на Трансатлантическите отношения. Сега вече имаме и война в Близкия изток, която качва рязко цената на енергоносителите. Този път не става въпрос за моментен тренд на пазара, а за разрушени инсталации за рафиниране и за пренос на тези суровини. Тъй, че кризата ще е трайна, дългосрочна и Европа ще бъде първата потърпевша."

Иво Христов подчерта, че конфликтът в Украйна няма просто обяснение.

"Този конфликт няма прости обяснения и опитът да се инфантилизира дебатът и да се сведе до черно-бяло прочит с нищо няма да допринесе за неговото разрешаване. Когато Европа казва, ние сме до Украйна, ще бъдем до Украйна и продължаваме да бъдем до Украйна, тя казва - "Ние ще плащаме", но не казва, "Ние ще воюваме", тя казва "Ние ще плащаме". А в Украйна вече ловят комендантските, ловят войниците по улицата. Бягат разбира се, хората бягат и това е нормално, те не са мотивирани да воюват. Тук в този конфликт няма добри и лоши. Всички са в грях. А завръзването на възела започна преди много години, 2014 година. И ескалацията беше резултат от действия на всички страни по конфликта."

Относно геополитическата ситуация коментира:

"Бойко Василев, БНТ: Какво очаквате? Вълна, вълничка или цунами?

Иво Христов: Аз мисля, че всички тук ни очаква цунами, но не говоря за изборите. Защото ситуацията в света е такава, че сме на прага на непрогнозируеми събития. В този смисъл българската лодка, българският кораб трябва да остане стабилен. Често съм давал този пример, че България прилича на презокеански лайнер, в чийто басейн хората си натапят главите под водата, играят вътре, щипят се, давят се. Но всъщност около нас се разиграва една голяма буря. И ние нямаме интерес да клатиме кораба. На самите избори какво ще стане, аз не мога да гадая. Ето господин Василев казва, че ще стремят към 120. Разбира се, нашият стремеж също е да имаме 120 депутати по същите причини. И мисля, че хората имат интерес да изберат, да заложат на някаква алтернатива. Той като всички партии, системните говоря, са участници в първата или втората сглобка, са участници в съсипването на Конституцията, което е причината за сегашната ни безизходица. Всички партии отказаха на хората правото да гласуват на референдум дали да им сменят парите. Сега всички получаваме своите сметки за ток и парно. И виждаме, че ефектът не е положителен. И това е най-малкото, защото отвъд прогнозируемото и прогнозираното още отдавна поскъпване, идва въпросът с бъдещето на тази европейска валута при тази конюнктура на пазара на въглеводородите и цялата нестабилност."

Вижте целия разговор във видеото

