Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
С класическа музика и ревю на български народни носии Лос Анджелис отбеляза Националния празник

С концерт за българска класическа музика и ревю на български народни носии Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис отбеляза Националния празник на България. Събитието събра 250 гости.

Впечатляващата лична колекция от носии на Венцислав Искренов, част от екипа на Генералното консулство, беше представена от ученици от Българското училище „Св. св. Кирил и Методий“.

Концертът на българска класическа музика е важен акцент в рамките на инициативата на Генералното консулство „Март – месец на българската култура в града“. Той бе организиран от неправителствена организация, създадена от носителката на награда „Грами“ композиторка Пенка Кунева.

От името на кмета на Лос Анджелис Карън Бас на генералния консул Бойко Христов беше връчен официален сертификат и поздравителен адрес по повод Националния празник на България.

Сградата на кметството на Лос Анджелис беше осветена в цветовете на българското знаме за пета поредна година.

Бойко Христов – генерален консул на България в Лос Анджелис: „И другото историческо събитие е, че на 13 март тази година Общинският съвет на Лос Анджелис ще ми връчи прокламация, с която прокламират месец март като месец на българското културно наследство в Лос Анджелис. А това означава много. Ние сме малка диаспора, но за сметка на това има какво да покажем. България има невероятна история и традиции и това, разбира се, е било отчетено от местната власт.“

