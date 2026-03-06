САЩ временно разрешиха на Индия да купува руски петрол

САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол заради ескалацията в Близкия изток. Вашингтон предостави на Ню Делхи 30 дневен период.



Мярката ще осигури постъпването на петрол на световния пазар, коментира американското финансово министерство. Тя ще облекчи натиска, причинен от опита на Иран да вземе световната енергетика за заложник, обясни американският финансов министър Скот Бесънт. Според него краткосрочното изключение от санкциите няма да осигури особени финансови ползи за руското правителство, тъй като то разрешава само транзакции, включващи петрол, който е блокиран в открито море.

Вашингтон очаква Индия в крайна сметка да купи повече американски петрол, коментира "Ройтерс".