Киев заяви, че седемте украински граждани, които бяха задържани в Будапеща, вече са освободени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Киев е осигурил освобождаването на седемте украински граждани, които бяха задържани в Будапеща, предаде Ройтерс.

Сибига написа в социалната мрежа "Екс", че освободените му сънародници са преминали украинската граница и са в безопасност.

Сибига снощи обвини Будапеща, че е "взела за заложници" седем служители на украинска банка. По думите на външния министър седемте служители на Държавната спестовна банка на Украйна са били задържани от унгарските власти, докато са превозвали пари в брой от Австрия обратно в Украйна.

"Унгария взема заложници и краде пари. Ако това е силата, обявена по-рано от (премиера Виктор) Орбан, тогава това е сила на престъпна банда. Това е държавен тероризъм и рекет", написа украинският дипломат в "Екс".

Националната данъчна и митническа администрация от своя страна заяви, че е започнала "наказателно производство по подозрение в пране на пари, задържала е седем украински граждани, сред които бивш генерал от тайните служби на Украйна, и е конфискувала два бронирани автомобила за превоз на пари", отбелязва МТИ.

Унгария настоява за отговори от Киев във връзка с трансфера на пари в брой през територията на страната след ареста на седем украински граждани, превозващи пари в брой и злато, посочи днес в изявление унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс. Министърът добави, че Унгария иска да знае дали Украйна просто транспортира пари през Унгария или тези пари са "използвани в Унгария от някого или в полза на някого".

По-късно в петък унгарският шарже д'афер в Киев бе извикан в украинското външно министерство във връзка със случая.

След като Сибига обяви, че украинските граждани вече са на свобода, той предупреди, че очаква "още провокации" от унгарска страна, предаде Укринформ.

"Като гледаме действията и провокациите им, за съжаление не можем да изключим провокативни действия срещу наши граждани в бъдеще, затова призоваваме международната общност да окаже натиск", заяви Сибига.

Той отбеляза, че в украинското външно министерство ще се проведе среща с посланиците на ЕС и САЩ, на която представители на банковата система на Украйна ще представят подробна информация за задържането на украинските граждани в Унгария.

Киев внимателно следи всички изказвания на унгарското правителство, подчерта Сибига.

"Няколко дни преди този инцидент наблюдавахме сигнали, че се подготвя някаква провокация. (...) Видяхме също така, че Русия има пръст в тази работа", продължи Сибига.

"Изглежда, че посещенията на унгарските власти в Москва са част от поредица от специфични събития и провокации и за съжаление вероятно трябва да очакваме още такива в бъдеще", каза в заключение украинският външен министър.

#украински граждани #Украйна #Унгария

