Киев обвинява Будапеща в задържането на седем украинци

Украйна обвини и Унгария, че е взела за заложници седем украински граждани. Става дума за служители на държавна украинска банка, които, според министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига, са неправомерно задържани.



В пост в платформата Екс, той написа, че причините за задържането им, както и в какво състояние са, не са ясни. Киев официално е поискал от Будапеща освобождаването им. Коментар от унгарска страна все още няма. Задържането на украинците се случва на фона на тлеещо напрежение между двете държави.

Вчера президентът Володимир Зеленски каза, че ще даде адреса на човека, блокирал 90-те млрд. евро заем за Украйна, като имаше предвид унгарския премиер Виктор Орбан.

По-рано Орбан заяви, че ще принуди Украйна с "политически и финансови инструменти" да отвори отново петролопровода "Дружба", по който тече руски петрол до унгарските рафинерии. Киев твърди, че той е засегнат при руска атака и за това не функционира.