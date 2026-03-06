БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Киев обвинява Будапеща в задържането на седем украинци

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази

Става дума за служители на държавна украинска банка

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Украйна обвини и Унгария, че е взела за заложници седем украински граждани. Става дума за служители на държавна украинска банка, които, според министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига, са неправомерно задържани.

В пост в платформата Екс, той написа, че причините за задържането им, както и в какво състояние са, не са ясни. Киев официално е поискал от Будапеща освобождаването им. Коментар от унгарска страна все още няма. Задържането на украинците се случва на фона на тлеещо напрежение между двете държави.

Вчера президентът Володимир Зеленски каза, че ще даде адреса на човека, блокирал 90-те млрд. евро заем за Украйна, като имаше предвид унгарския премиер Виктор Орбан.

По-рано Орбан заяви, че ще принуди Украйна с "политически и финансови инструменти" да отвори отново петролопровода "Дружба", по който тече руски петрол до унгарските рафинерии. Киев твърди, че той е засегнат при руска атака и за това не функционира.

#седем украински граждани #войната в Украйна #заложници #Украйна #Унгария

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
3
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
4
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
5
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
6
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Европа

Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки
Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки
След шест дни война в Близкия изток: Иран обяви, че няма причина за преговори със САЩ След шест дни война в Близкия изток: Иран обяви, че няма причина за преговори със САЩ
Чете се за: 05:02 мин.
Режисьорът Питър Джаксън ще получи почетна "Златна палма" в КАН Режисьорът Питър Джаксън ще получи почетна "Златна палма" в КАН
Чете се за: 01:22 мин.
Въвеждат входна такса за Кьолнската катедрала Въвеждат входна такса за Кьолнската катедрала
Чете се за: 01:22 мин.
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
10846
Чете се за: 05:15 мин.
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
8026
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението? Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Подкрепа за войната в Близкия изток и в долната камара на Конгреса...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Седем министри участват в петъчния парламентарен контрол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Случаят с дете, "блъснато от моторна шейна" на пистите...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ