Покачват се цените на горивата и в Гърция

Покачване на цените на горивата в Гърция, като вече има глобени собственици на бензиностанции за спекула.

Над 700 проверки на ден извършват екипи на финансовото министерство по бензиностанциите. Глобяват за спекула за цени на бензина, които надхвърлят допустимата от закона печалба.

Само за ден на много места в страната цената на бензина се увеличи с 5 евроцента и достигна 1,80 евро за литър. Със 7 евроцента се увеличи цената на дизела и вече се продава за 1,60 евро.

Експерти предупреждават, че ако продължи напрежението в Персийския залив цената на литър бензин в Гърция ще премине 2 евро за литър. При най-негативните сценарии може в близко време литър бензин да достигне и 2,50 евро.

Министърът на развитието Такис Теодоракакис направи изявление пред медиите, че до дни правителството поставя таван на цените на горивата, както и максимално допустима цена за стоките от първа необходимост. Правителството обсъжда и възможности за помощи към компании с високи разходи за ток, както и за семейства с ниски доходи.