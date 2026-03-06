Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението?

Вече на места у нас се отчита ръст в цените на горивата, а според собственици на бензиностанции в Русенско причината е ескалиращото напрежение в Близкия изток. Според тях поскъпването идва изненадващо бързо след началото на конфликта и вече се отразява на цените на горивата на едро. Те предупреждават, че ако ситуацията продължи да се изостря, ефектът може да бъде дългосрочен - както за международните пазари, така и за бизнеса и крайните потребители. Сега литър дизел се продава за 1,33 евро, а литър бензин за 1,28 евро.

Собственикът на бензиностанция в района Венцислав Пенгезов коментира в "Денят започва" защо се налага това покачване в цените:

"От вторник насам едровите цени на горивата са се покачили с около 17 евроцента. Включително и днес сутринта има нови цени. Лично аз очаквам повишението да продължи. Всичко е заради войната в Иран. В момента на борсите в Европа и цената на петрола, и цената най-вече на дизела са със значително увеличение, като цените на горивата като процентно увеличение изпревариха увеличението при петрола, тъй като в Персийския залив освен петрол се изнасят много рафинирани горива. От това положение страдат предимно страните, които са в Азия и Европа. Щатите не толкова, тъй като те не внасят много петрол."

снимка: БНТ

Според Пенгезов няма да може много да се лавира с цените, тъй като в нашия регион определяща базова цена е средиземноморският плац. Той коментира също, че в момента "Лукойл" продават цена на плац минус, което означава, че ще трябва да коригират нагоре. Според него маржовете на бензиностанциите са скъсени значително.

"За мен единственото, което може да се направи в момента е да се освободят горива от резерва, примерно за седмица на по-ниски цени, докато се види накъде ще отиде тази криза. Тези горива са точно за такива кризисни ситуации. За съжаление, аз от правителството не виждам адекватно държание. Министърката на икономиката когато излезе заяви, че праща КЗП и КЗК по бензиностанциите. При положение, че бензиностанциите са в края на веригата и въобще нямат нищо общо с този проблем."

Неговите очаквания по този проблем е, че ако този конфликт продължи по-дълго време, цената сигурно ще надхвърли 100 долара, което означава над 3 лева за литър.

