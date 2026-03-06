Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове

Служебният вътрешен министър Емил Дечев възложи на областните дирекции на МВР да сведат до минимум търговията с гласове на предстоящите избори. На Национално съвещание на МВР Дечев и зам.-главният прокурор Ваня Стефанова обявиха, че МВР и прокуратурата ще работят заедно срещу изборните престъпления.

Вътрешният министър поиска от своите подчинени да прилагат цялата строгост на закона. Според Емил Дечев, законът дава всички възможности да се ограничи до максимално изборната търговия. Той каза пред шефовете във вътрешното министерство, че не трябва да се допуска отново избори да бъдат касирани, както това се е случило с изборите за 51-вото Народно събрание, и че по никакъв начин не трябва МВР да е причина за провеждането на един нечестен вот.

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Искам от вас да бъдете смели като тигри, да бъдете решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот. Ако действате смело, решително, безкомпромисно, но в рамките на закона, аз винаги ще ви защитя, винаги ще ви помогна."



Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Ако някой ви каже, че министърът или някой от зам.-министрите или министър-председателя е наредил да си затворите очите във връзка със сигнал за купуване на гласове, за извършване на някакво друго изборно нарушение, да знаете, че ви лъжат това не е вярно."



Ваня Стефанова - зам.-главен прокурор: "За прокуратурата на Република България взаимодействието и координацията с МВР винаги е била от особено съществено значение. Тук е важна именно превантивната дейност, пресичането на корпоративния, на платения вот, недопускането на изборен туризъм, всеки един сигнал трябва да бъде разглеждан с нужната сериозност, а при наличието на достатъчно данни за образувано престъпление да бъде образувано наказателно производство."

Снимки: БТА

Министърът на вътрешните работи каза още на своите подчинени, че не трябва да се влияят от абсолютно никаква партийна принадлежност.

