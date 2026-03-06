Американските самолети на летището: Премиерът Гюров - "Изискал съм анализ могат ли да се преместят"

Американските самолети на столичното летище, евакуацията на българите от района на Близкия изток и удължителния бюджет - това бяха част от темите по време на петъчния блиц-контрол в парламента. Какво отговори премиерът на депутатите?

Американските самолети са разположени на столичното летище ден преди встъпването в длъжност на служебния кабинет, посочи премиерът Андрей Гюров.

Андрей Гюров – служебен премиер: "Като служебно правителство сме говорили да изпълняваме всички свои задължения към нашите съюзници по темата за засилено предно присъствие. Ние сме НАТО, в момента се ползваме от отбранителните способности на този съюз." Ангел Георгиев – депутат от ПГ на „Възраждане“: "Ние сме внесли проект на решение, с което да бъдат премахнати и да си тръгнат американските самолети, които се намират у нас." Андрей Гюров – служебен премиер: "България не е страна в този конфликт и по никакъв начин не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран. Това, което аз мога да потвърдя, е, че съм изискал от министъра на отбраната да направи анализ дали тези самолети могат да бъдат преместени от гражданското летище. Определени политически сили се опитват да създават паника сред българските граждани." Цончо Ганев – депутат от „Възраждане“: "Го призовавам да отиде и да живее на летище София, за да види колко е безопасно." Костадин Ангелов – председателстващ НС, ГЕРБ-СДС: "Наш дълг е да осигурим сигурността и спокойствието на българските граждани. Нека да мерим приказките, които използваме от тази трибуна."

Военният министър обясни, че е разрешено пребиваването у нас с невоенен характер на до 15 самолета от ВВС на Съединените щати, като броят на съюзническите военнослужещи в база „Враждебна“ не надвишава 335 души.

Ивелин Първанов – депутат от ПГ на „Възраждане“: "Все повече и повече се натрапва мнението, че София е използвана като жив щит за базираните там самолети." Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: "Тези самолети са логистични самолети, те не са ударни самолети. Така че не могат да нанесат удари нито на изток, нито на север, нито на никъде. Задачите, които ще се изпълняват в рамките на съвместната тренировка с формирование и техника от въоръжените сили на Република България, ще бъдат отработени на територията на страната, във въздушното пространство на Република България и въздушното пространство над изключителната икономическа зона на България в Черно море."

Относно евакуацията на българи от района на Близкия изток Гюров изтъкна, че евакуацията е започнала от ден едно на конфликта.

Андрей Гюров – служебен премиер: "Например британските власти започнаха едва вчера да извеждат своите граждани. Нашият приоритет е всички български граждани да се върнат обратно в родината, а след това ще изясним ситуацията с туроператорските фирми и заплащането на тези полети, които по принцип са задължение на туроператорите."

Министър-председателят отхвърли обвинения от "ДПС-Ново начало", че е имало предварителна уговорка Гюров да стане служебен премиер.

Станислав Анастасов – депутат от ПГ на "ДПС-Ново начало": "С кого имате уговорка да станете директор на ББР след незаконното си мандатстване?" Андрей Гюров – служебен премиер: "Ние нямаме коалиционна математика в това правителство, нямаме политически цели на това правителство."

Гюров увери, че ще бъдат проведени консултации по закона за удължителния бюджет.

Александър Иванов – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Вие като министър-председател трябва да осигурите нормалното функциониране на системата на здравеопазването, системата на сигурност и отбрана, образователната система, пенсионната система. Няма един разплатен лев по общинската програма на общините от вашето правителство. Всичко е разплатено по програмата, разписана от кабинета „Желязков“." Николай Денков – депутат от ПГ на ПП-ДБ: "При положение че им падна правителството точно защото не могат да си прокарат през това НС бюджета, опитвайки няколко пъти, те да поставят въпроса за бюджет, който едно правителство в изключително трудна ситуация след една седмица в офисите трябва да представи, е мега нагло."

Не липсваха и лични атаки по време на контрола, както към премиера, така и между отделните формации. Резултатът - няколко забележки за обиди.