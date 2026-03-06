БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Чете се за: 04:45 мин.
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Американските самолети на летището: Премиерът Гюров - "Изискал съм анализ могат ли да се преместят"

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американските самолети на столичното летище, евакуацията на българите от района на Близкия изток и удължителния бюджет - това бяха част от темите по време на петъчния блиц-контрол в парламента. Какво отговори премиерът на депутатите?

Американските самолети са разположени на столичното летище ден преди встъпването в длъжност на служебния кабинет, посочи премиерът Андрей Гюров.

Андрей Гюров – служебен премиер: "Като служебно правителство сме говорили да изпълняваме всички свои задължения към нашите съюзници по темата за засилено предно присъствие. Ние сме НАТО, в момента се ползваме от отбранителните способности на този съюз."

Ангел Георгиев – депутат от ПГ на „Възраждане“: "Ние сме внесли проект на решение, с което да бъдат премахнати и да си тръгнат американските самолети, които се намират у нас."

Андрей Гюров – служебен премиер: "България не е страна в този конфликт и по никакъв начин не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран. Това, което аз мога да потвърдя, е, че съм изискал от министъра на отбраната да направи анализ дали тези самолети могат да бъдат преместени от гражданското летище. Определени политически сили се опитват да създават паника сред българските граждани."

Цончо Ганев – депутат от „Възраждане“: "Го призовавам да отиде и да живее на летище София, за да види колко е безопасно."

Костадин Ангелов – председателстващ НС, ГЕРБ-СДС: "Наш дълг е да осигурим сигурността и спокойствието на българските граждани. Нека да мерим приказките, които използваме от тази трибуна."

Военният министър обясни, че е разрешено пребиваването у нас с невоенен характер на до 15 самолета от ВВС на Съединените щати, като броят на съюзническите военнослужещи в база „Враждебна“ не надвишава 335 души.

Ивелин Първанов – депутат от ПГ на „Възраждане“: "Все повече и повече се натрапва мнението, че София е използвана като жив щит за базираните там самолети."

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: "Тези самолети са логистични самолети, те не са ударни самолети. Така че не могат да нанесат удари нито на изток, нито на север, нито на никъде. Задачите, които ще се изпълняват в рамките на съвместната тренировка с формирование и техника от въоръжените сили на Република България, ще бъдат отработени на територията на страната, във въздушното пространство на Република България и въздушното пространство над изключителната икономическа зона на България в Черно море."

Относно евакуацията на българи от района на Близкия изток Гюров изтъкна, че евакуацията е започнала от ден едно на конфликта.

Андрей Гюров – служебен премиер: "Например британските власти започнаха едва вчера да извеждат своите граждани. Нашият приоритет е всички български граждани да се върнат обратно в родината, а след това ще изясним ситуацията с туроператорските фирми и заплащането на тези полети, които по принцип са задължение на туроператорите."

Министър-председателят отхвърли обвинения от "ДПС-Ново начало", че е имало предварителна уговорка Гюров да стане служебен премиер.

Станислав Анастасов – депутат от ПГ на "ДПС-Ново начало": "С кого имате уговорка да станете директор на ББР след незаконното си мандатстване?"

Андрей Гюров – служебен премиер: "Ние нямаме коалиционна математика в това правителство, нямаме политически цели на това правителство."

Гюров увери, че ще бъдат проведени консултации по закона за удължителния бюджет.

Александър Иванов – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Вие като министър-председател трябва да осигурите нормалното функциониране на системата на здравеопазването, системата на сигурност и отбрана, образователната система, пенсионната система. Няма един разплатен лев по общинската програма на общините от вашето правителство. Всичко е разплатено по програмата, разписана от кабинета „Желязков“."

Николай Денков – депутат от ПГ на ПП-ДБ: "При положение че им падна правителството точно защото не могат да си прокарат през това НС бюджета, опитвайки няколко пъти, те да поставят въпроса за бюджет, който едно правителство в изключително трудна ситуация след една седмица в офисите трябва да представи, е мега нагло."

Не липсваха и лични атаки по време на контрола, както към премиера, така и между отделните формации. Резултатът - няколко забележки за обиди.

# Народно събрание #американски самолети #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
2
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
3
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
4
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
5
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
6
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Политика

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност служебния регионален министър Ангелина Бонева
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност служебния регионален министър Ангелина Бонева
Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията в Близкия изток по телефона Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията в Близкия изток по телефона
Чете се за: 01:40 мин.
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16 Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Чете се за: 02:10 мин.
Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове
Чете се за: 02:45 мин.
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
6034
Чете се за: 01:00 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с...
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност служебния регионален...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След сигнал от българския европрокурор: Министърът на правосъдието...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Американските самолети на летището: Премиерът Гюров - "Изискал...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ